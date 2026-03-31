Nach Wolfsangriff in Hamburg: Steigt mit mehr Wölfen auch die Gefahr einer Attacke im Nordschwarzwald?

Im Nordschwarzwald wird bald das erste Wolfsrudel erwartet. Nach dem Hamburger Vorfall stellt sich die Frage, wie gefährlich Wölfe für uns sind. Das sagen Experten.
Ein Wolf hat am Montagabend eine Frau in Hamburg-Altona angefallen. Nach Medienberichten war das verwirrte Tier in einer Einkaufsmeile mehrfach gegen eine Glasscheibe gelaufen. Die Frau hatte dann versucht, den Wolf aus der Einkaufsmeile zu führen und wurde dabei ins Gesicht gebissen. Der Wolf wurde schließlich in der Binnenalster schwimmend entdeckt. Dort konnte er von der Polizei mit einer Schlinge eingefangen und vorübergehend in einen Wildpark gebracht werden.