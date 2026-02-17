Nach Wolfs-Urteil: Jäger unterwegs – was jetzt auf der Hornisgrinde passiert

Die Tage sind gezählt – zumindest für die Jäger: Drei Wochen haben sie noch Zeit, den Wolf auf der Hornisgrinde zu erlegen. Reicht das aus? Und wenn nicht?
Die Uhr tickt. Für den Wolf auf der Hornisgrinde – und für die Jäger, die ihn im Auftrag des Landes erlegen sollen. Drei Wochen haben sie nun Zeit. Und lange gefackelt haben sie mit dem Aufbruch offenbar nicht, sondern direkt zu Gewehr und Fernglas gegriffen. «Das Entnahmeteam ist ab sofort tätig», stellte auch Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) nach der jüngsten Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) zur Abschussgenehmigung klar.