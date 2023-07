In Oberndorf brennt eine Wohnung, in Rottweil muss die Feuerwehr mit 70 Mann eingreifen, ein Haus in Renfrizhausen wird zum Raub der Flammen. Drei Wohnungsbrände an einem Tag, ein Zufall? Der stellvertretende Kreisbrandmeister Manuel Suhr gibt Antworten – und spricht eine eindringliche Warnung aus.