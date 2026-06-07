An Rücktritt oder WM-Verzicht dachte Oliver Baumann nie, auch wenn die Rückstufung für ihn „nicht ganz cool“ war. Der Bundestrainer äußert nach dem USA-Spiel Erstaunliches.

Chapeau, Oliver Baumann. Der WM-Platzhalter für Manuel Neuer hat sich in einer für ihn sportlich und menschlich schwierigen Situation auch in Chicago nicht nur auf dem Platz stark gezeigt, sondern nach dem am Ende maßgeblich von ihm gesicherten 2:1 gegen die USA auch daneben. Der 36 Jahre alte Hoffenheimer präsentierte sich nach der bitteren Zurückstufung zur Nummer zwei als absoluter Teamplayer und Torwart-Gentleman.

Gedanken an einen Rücktritt oder WM-Verzicht nach der vieldiskutierten Rückholaktion des 40 Jahre alten Neuer verneinte Baumann. „Anfangs war es natürlich hart. Das war nicht ganz cool von meinem Gefühl her“, sagte er bei RTL: „Aber mir war sofort klar, dass ich fürs Team da sein werde und mitgehe. Ich habe nicht einmal darüber nachgedacht, nicht herzukommen.“

Paraden sichern Sieg gegen USA

Im Soldier Field trat Baumann so zuverlässig auf wie während der kompletten WM-Qualifikation. Er sicherte in den Schlussminuten mit zwei abgewehrten Schüssen sogar den Sieg. „Ich habe mir einfach gesagt, dass der Fokus nur auf mir selbst liegen soll. So bin ich rein ins Spiel“, erzählte Baumann in den Katakomben des Stadions. Das Thema Torwart-Ranking sei für ihn durch. „Wir haben große Aufgaben vor uns. Darauf soll der Fokus liegen.“

Baumann und Neuer, der nach einer erneuten Wadenblessur nun im ersten WM-Gruppenspiel gegen Curaçao sein Comeback im DFB-Tor geben soll, als Teil eines verschworenen Torwartteams - geht das überhaupt noch? „Wir werden uns gut verstehen. Es ist alles sauber“, versicherte Baumann: „Mit Manu verstehe ich mich super. Wir haben vor und nach dem Spiel auch kurz über ein, zwei Situationen gesprochen. Da ist alles gut.“

Der Bundestrainer hielte eine Eloge auf Baumann: „Großer Sportsmann. Er hat eine gute Entwicklung bei uns genommen und musste dann die Entscheidung fressen.“ Baumann habe es trotzdem in den letzten beiden WM-Tests gegen Finnland (4:0) und erst recht gegen die USA wieder „toll“ gemacht.

Worüber sich Nagelsmann nicht gewundert hätte

Menschlich sei Baumann „erste Sahne“, betonte Nagelsmann. Er nahm die Degradierung professionell an. „Ich hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn er zwei, drei Wochen mit mir nicht spricht“, bekannte der Bundestrainer: „Da ist er total über seinen Schatten gesprungen und macht das top.“

Und wer weiß, orakelte Nagelsmann, ob nicht ein weiterer Einsatz als Neuer-Ersatz hinzukomme: „Es kann auch während der WM passieren.“ Der Plan aber ist, dass Neuer mit seiner speziellen Aura das DFB-Team im Turnier als Rückhalt weit führen soll.

Nach der Ankunft im WM-Quartier in Winston-Salem am Montag soll Neuer ins Mannschaftstraining einsteigen - „und dann gegen Curaçao auch spielen“, sagte Nagelsmann. Und wenn bei Neuer doch wieder etwas zwicken sollte oder wieder mal der Muskel in der Wade reißt, dann ist halt Baumann zur Stelle.

„Olli ist ein guter Torwart. Das hat er oft genug bewiesen, lange genug bewiesen - und heute wieder bewiesen“, sagte Teamkollege Deniz Undav: „Er hat uns im Spiel gehalten. Wir sind froh, dass wir Olli haben.“