An Rücktritt oder WM-Verzicht dachte Oliver Baumann nie, auch wenn die Rückstufung für ihn „nicht ganz cool“ war. Der Bundestrainer äußert nach dem USA-Spiel Erstaunliches.
Chapeau, Oliver Baumann. Der WM-Platzhalter für Manuel Neuer hat sich in einer für ihn sportlich und menschlich schwierigen Situation auch in Chicago nicht nur auf dem Platz stark gezeigt, sondern nach dem am Ende maßgeblich von ihm gesicherten 2:1 gegen die USA auch daneben. Der 36 Jahre alte Hoffenheimer präsentierte sich nach der bitteren Zurückstufung zur Nummer zwei als absoluter Teamplayer und Torwart-Gentleman.