Nach Welpen-Diebstahl: Das berichtet der Besitzer des Gnadenhofs in Appenweier

1 Jeremy Gaedke, Besitzer des Gnadenhofs in Appenweier, fand die Mutter der Hundewelpen nach dem zweiten Einbruch verletzt vor – sie wurde tierärztlich versorgt. Foto: Kornmeier/EinsatzReport24

Unbekannte sind zwei Mal binnen weniger Tage in einen Appenweierer Gnadenhof eingebrochen. Die Täter nahmen einer Hündin drei nur neun Tage alten Welpen weg – einer wurde bereits tot aufgefunden.









,,Als wir am Montagmorgen auf dem Hof ankamen, haben wir das Chaos vorgefunden“, berichtet Jeremy Gaedke, Besitzer des Gnadenhofs, im Rückblick auf die vergangene Woche in einer Videoaufnahme der regionalen Nachrichtenagentur Einsatz-Report 24. „Wir haben sofort die Polizei alarmiert, welche mit der Kriminaltechnik vor Ort kamen. Es gab Schäden und Einbruchsspuren an den Tiergehegen und am Dach.“