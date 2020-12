Nach Wehrle-Schließung Eigentümer hat noch Pläne für Hotel in Triberg

Triberg - Wie sonst ließe sich erklären, dass der Eigentümer, die BZM Invest GmbH Gartenstraße 24, deren Geschäftsführer Günther Möckesch und somit der alte und neue Eigentümer des Parkhotels Wehrle ist, einen Antrag auf Baugenehmigung zur Umsetzung baulicher Maßnahmen im Zuge eines Brandschutzkonzepts in der Gartenstraße eingereicht hat?

Aufgrund denkmalschutztechnischer Vorgaben sollen dabei die Eingriffe und Veränderungen in der Gebäudesubstanz behutsam und unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes erfolgen, hieß es in einer Tischvorlage des Gemeinderats in dessen jüngster Sitzung.