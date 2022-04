1 Der FSV Bietigheim-Bissingen und der FC Nöttingen standen sich am 12. Spieltag in einer nicht alltäglichen Oberliga-Partie gegenüber. Foto: Eibner/Chiok

Insgesamt 22 Spieler - elf auf jeder Seite - jagen das runde Leder. Fußball ist oft so simpel und doch so genial. Seit dem Wechselfehler der Bayern im Spiel gegen den SC Freiburg scheint jedoch auch diese Floskel nicht mehr aktuell.















Ein Vorfall aus der Oberliga Baden-Württemberg dient als Präzedenzfall für die große Fußballprominenz. Der FC Nöttingen taucht nicht oft in den bundesweiten Fußball-Schlagzeilen auf. In diesen Tagen schaut aber nicht nur die ganze Republik nach Freiburg und hört gespannt Trainer Christian Streich zu, wie er den Wechselfehler der Bayern einschätzt, sondern auch der Verein aus der Nähe Pforzheims spielt in der Betrachtung eine nicht unwichtige Rolle. "Fußball ist eigentlich so einfach", sagt der ehemalige Bundesligaspieler des KSC, Michael Wittwer, und jetzige Sportliche Leiter beim Oberligisten im Gespräch mit unserer Redaktion.

Oberliga-Parallele im Herbst

Im vergangenen Herbst gastierte Nöttingen beim FSV Bissingen. Kurz vor dem Ende standen bei den Bissingern dann plötzlich nicht mehr die gewohnten elf Spieler auf dem Rasen, sondern zwölf. Im Zuge eines Wechsels rannte ein weiterer Spieler der Gäste auf den Platz - das Schiedsrichtergespann bemerkte den Faux-Pas zwar nicht, doch eine Kamera zeichnete den Vorgang auf. Die Parallele zum Vorfall in Freiburg: beide Spieler befanden sich rund 16 Sekunden auf dem Platz. In der Folge legte Nöttingen - auch unter gutem Zutun einiger Sportfunktionäre - Protest beim Baden-Württembergischen Fußball-Verband ein. Fest davon überzeugt, die drei Punkte am sogenannten grünen Tisch zu erhalten, scheiterte das Vorhaben. Auf weitere rechtliche Schritte musste der Verein - vor allem wegen der wahrscheinlichen Verfahrenskosten von 8000 bis 10.000 Euro - verzichten. Zumindest das Finanzielle dürfte bei den Freiburgern kein Problem darstellen.

Grauzonen im Regelwerk

Der Fußball glänzt in seinem Regelwerk nicht selten mit Grauzonen. Die Anzahl der Spieler gehört dabei eigentlich nicht dazu. Doch nach diesem erneuten Fall stellen sich auch für den Fußball-Laien einige Fragen, die auf den ersten Blick durchaus absurd erscheinen. Wie viele Sekunden zu zwölft sind eigentlich in Ordnung? Was darf der zusätzliche Spieler auf dem Feld machen, bis es nicht mehr okay ist? Es wird schnell deutlich: Das aktuelle Regelwerk ist Auslegungssache. Dabei eröffnen die Unklarheiten sogar viele neue taktische Kniffe. Es ist beispielsweise denkbar, am Ende eines engen Spiels versehentlich einen zwölften Mann zu bringen. Zudem muss es ja auch nicht bei zwölf Spielern bleiben. Vielleicht gibt es in Zukunft ja für wenige Sekunden auch total unübersichtliche Szenen, wenn nicht mehr nur 22 Spieler, sondern 24 oder gar 26 Männer und Frauen das runde Leder jagen.

Der besondere Blick auf die Situation

"Für uns war das schon damals absurd. Jetzt hat es aber eine ganz neue Dimension erreicht, jetzt schaut ganz Europa auf das Thema", erklärt Nöttingens Geschäftsführer Dirk Steidl auf Nachfrage unserer Redaktion. Er und seine Kollegen hätten am Samstag nur gelacht, als sie den Vorfall im Spiel der Freiburger gegen den FC Bayern verfolgt haben. "Jetzt wird die Sache von den großen Jungs entschieden", sagt Steidl weiter und bezieht sich damit auf das DFB-Sportgericht. Nöttingen beobachtet nun ganz genau das weitere Vorgehen des SC und der handelnden Richter. Was der Verein machen würde, falls im Freiburger Fall anders entschieden werden sollte? "Da müsste man sich schon fragen, warum wir nicht Recht bekommen haben", antwortet FCN-Boss Steidl. Wittwer ergänzt: "Das würde mich schon verwundern. Ich weiß auch nicht, ob der Verein dann nochmal was unternehmen würde."

Vage Erfolgssausichten für den Protest

Doch besonders der ehemalige KSC-Profi rechnet nicht mit einem Erfolg des Protests, auch wenn Wittwer dennoch sagt: "Es gibt klare Regeln und die sehen vor, dass Fußball mit elf Spielern auf beiden Seiten gespielt wird." Währenddessen kann der 55-Jährige nicht verstehen, wie man den Freiburgern in dieser Situation unfaires Verhalten vorwerfen könne. Objektiv betrachtet war das Spiel zwar entschieden, doch Wittwer erklärt: "Da geht es um sehr viel Geld. Man möchte sich mal vorstellen, dass Freiburg am Ende wegen diesem Spiel die Champions League verpasst oder Bayern nur wegen dem Sieg Meister wird."

Für Wittwer und Steidl sei es nun spannend, den Ausgang des Falls abzuwarten. Beide erhoffen sich durch die Entscheidung jedoch Auswirkungen auf das Regelwerk, damit zukünftig solch eine Grauzone nicht mehr auftritt. Nöttingens Sportlicher Leiter resümiert letztlich mit Blick auf beide Fälle: "Es gibt in Deutschland halt einen Unterschied zwischen Recht haben und Recht bekommen."