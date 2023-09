Nach monatelanger Schließung erstrahlt der Kindergarten Sonnenstrahl in Brigach in neuem Glanz – sehr zur Freude der Kinder und Erzieherinnen, die seit Ende August wieder ein und aus gehen. Für sie ist damit eine schwierige Zeit zu Ende gegangen.

Mehrere Monate waren hier Bauarbeiter am Werk – mittlerweile wimmelt es wieder von Kindern: Die Sanierung des Kindergartens Sonnenstrahl in Brigach ist abgeschlossen. Bereits seit Ende August läuft der Betrieb des Kindergartens wieder in geregelten Bahnen, erklärt dessen Leitern Carina Weißer im Gespräch mit unserer Redaktion sichtlich erleichtert. Kein Wunder: Hinter der Einrichtung liegen ereignisreiche Monate – alles in allem „schon eine sehr harte Zeit“, blickt Weißer zurück.

Kurz vor Weihnachten wurde im vergangenen Jahr ein Wasserschaden am Gebäude des Kindergartens festgestellt, der zuvor längere Zeit unbemerkt geblieben war. Quasi von heute auf morgen wurde die Einrichtung geschlossen. Doch bis der Schaden beurteilt und repariert werden konnte – das war schon damals klar – würde es eine Weile dauern. Daher hieß es für die Erzieherinnen improvisieren: Die zwei Gruppen des Kindergartens wurden räumlich getrennt; eine konnte im Brigachhaus unterkommen, die andere in Räumen, die zum Waldkindergarten Oberkirnach gehören.

„Der Betrieb war ein bisschen auseinandergerissen“

„Die Kinder haben das ganz gut mitgemacht“, sagt Weißer. „Für uns Erzieherinnen war das eher eine Herausforderung.“ Plötzlich fehlten Spielsachen, die man in den ehemaligen Gebäuden des Unternehmens A. Maier eingelagert hatte – und auch die räumliche Situation war plötzlich eine ganz andere. „Der Betrieb war ein bisschen auseinandergerissen“, erklärt Weißer.

Strahlende Gesichter: Leiterin Carina Weißer und die Kindergartenkinder freuen sich über den frisch renovierten Kindergarten. Foto: Helen Moser

Hinzu kam die laufende Sanierung des Kindergartengebäudes. Denn mittlerweile hatte die Stadt, der das Haus gehört, entschieden, die Gelegenheit zu nutzen und neben der wegen des Wasserschadens notwendigen Sanierung noch weitere Arbeiten erledigen zu lassen. Dass alles so gut geklappt habe, sei nur durch den Einsatz der Stadtverwaltung möglich gewesen. „Wir haben den Unternehmen ordentlich Druck gemacht“, meint Weißer – so sei die Sanierung innerhalb des geplanten Zeitrahmens fertig geworden und das neue Kindergartenjahr konnte in den frisch sanierten Räumen starten.

Das eine oder andere fehlt noch

Die kommen übrigens bestens an – bei den Kindergartenkindern genauso wie bei den Erzieherinnen. Auch, dass wieder alles unter einem Dach ist, findet Weißer klasse: „In der ersten Woche konnten wir es erst gar nicht fassen, weil es so schön war, wieder so zusammenzuarbeiten.“

Auch der Sanitärraum im Brigacher Kindergarten ist komplett erneuert worden. Foto: Helen Moser

Der Betrieb in den neuen Räumen lief reibungslos wieder an, sagt Weißer – auch wenn das eine oder andere noch fehlt. Garderoben werden beispielsweise in der kommenden Woche noch geliefert, und auch einige weitere Möbel und Spielsachen sind zwar schon bestellt, aber noch nicht geliefert. Denn auch wenn ein Teil des Inventars den Wasserschaden unbeschadet überstanden hat, so gab es doch einige Spielsachen und Einrichtungsgegenstände, die ersetzt werden müssen. „Gerade Bücher mussten wir komplett wegwerfen, weil sie einfach diesen modrigen Geruch hatten“, erklärt Weißer. Durch Geld von der Versicherung, Spenden und die Unterstützung des Brigacher Ortschaftsrats ist hier Ersatz aber schon beschafft oder zumindest bestellt.

Kindergarten lädt zu Tag der offenen Tür

Einweihung Um Interessierten einen Einblick in den frisch sanierten Brigacher Kindergarten zu gewähren, findet am Samstag, 21. Oktober, zwischen 11 und 15 Uhr ein Tag der offenen Tür statt, bei dem der Kindergarten gleichzeitig offiziell wiedereröffnet wird. Spielstationen, Verpflegung mit Kaffee und Kuchen, Getränken sowie Grillwürsten und natürlich Führungen durch die neu gestalteten Räume des Kindergartens stehen auf dem Programm. Eingeladen sind alle, betont Kindergartenleiterin Carina Weißer.