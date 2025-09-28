Nach Wasserschaden in Glatt: „Gute Stube“ der Narren endlich wieder bewohnbar

Die Narrengilde Glatt präsentierte die renovierten Räume in der ehemaligen Försterwohnung im Wasserschloss. Die Narren haben nämlich jede Menge geleistet.

„Ich bin beeindruckt“, waren die ersten Worte von Hans-Peter Fauser, dem Ersten Beigeordnete und Kämmerer der Stadt Sulz, bei seiner Ansprache. Begeistert war er sowohl von den wieder instandgesetzten Räumen als auch von der Leistung der Gilde. Für die Zunft war es eine riesige Herausforderung, nach dem immensen Wasserschaden von 2018 ihre „gute Stube“ wieder bewohnbar zu machen.

Bereits 1987 hatte die Narrengilde mit ihrem damaligen Vorsitzenden Roland Dreher die alte Försterwohnung umgebaut. Zahlreiche Veranstaltungen fanden in den Folgejahren darin statt. „Es herrschte ein reger Betrieb“, berichtete Gildemeister Christian Manz. Am 3. März 2018 zeigte sich ein großer Fleck an der Außenfassade.

20 000 Euro plus x

Nach eisigen Nächten war eine Wasserleitung geplatzt. Bis dies bemerkt worden ist, stand unten im „Kabinett“ das Wasser schon zentimeterhoch. Der Wasserschaden war immens, denn auch die dicken Wände waren vollgesogen.

Gildemeister Christian Manz berichtet über die Arbeiten. Foto: Steinmetz

Zwei bis drei Monate, so Manz, standen Trocknungsgeräte in den Räumen. Danach habe es geheißen, man müsse nochmals zwei bis drei Jahre warten, bis man etwas tun könne. Das wollte die Narrengilde auch. Sie hatte immerhin 20 000 Euro auf der „hohen Kante“, doch das Geld reichte bei weitem nicht aus. Fraglich war noch, ob die Versicherung den Wasserschaden bezahlt – letzten Endes zahlte sie. Dennoch mussten die Narren selbst noch einen, so Manz, mittleren fünfstelligen Betrag für die Sanierung aufbringen.

Spenden und viele Arbeitsstunden

Die Stadt als Eigentümerin verlegte einen neuen Holzboden. Die Elektrik und Heizung mussten neu installiert, die Wände verputzt und gestrichen werden. Auch die Küche wurde neu eingerichtet. Die Arbeiten in dem alten Gemäuer seien nicht einfach gewesen. „Ein kleines Loch hatte eine große Wirkung“, sagte Manz. Das veranschaulichte er mit Fotos auf dem Bildschirm.

Unsere Empfehlung für Sie Fasnet in Glatt Brauchtumsabend lüftet manches Geheimnis Unzählige Kleidle und Narrenfiguren offenbaren die spannende Geschichte der schwäbisch-alemannischen Fasnet.

Zur Finanzierung der Ausgaben trugen Festerlöse und Bewirtungen bei, so zuletzt bei der „Uffruhr“-Veranstaltung anlässlich 500 Jahre Bauernkrieg im Schlossgarten. „Es ist etwas hängengeblieben“, teilte Manz mit. Besonders freute er sich über Spenden von Firmen, der Bank und sogar von Leuten, die nichts mit der Narrengilde zu tun hatten. Die Mitglieder leisteten zahlreiche freiwillige Arbeitsstunden. „Der Zusammenhalt ist megamäßig“, stellte Manz fest.

Tatkräftige Mitglieder ausgezeichnet

Die Gilde könne stolz darauf sein, was sie nach der Katastrophe von 2018 zustande gebracht habe - und dies bei knapper Kasse, zollte Hans-Peter Fauser den Glatter Narren seinen Respekt. Das habe der Zusammenhalt im Ort ermöglicht.

Beim anschließenden Helferfest im Kursaal zeichnete Gildemeister Manz Mitglieder aus, die sich bei der Renovierung der Narrenstube in besonderer Weise eingesetzt hatten. Das waren Daniel Beck, Patrick Weikum, Martin Heizmann und Stephan Getzreiter. „Die Narrengilde hat viel umgesetzt und geleistet“, bestätigte Ortsvorsteher Axel Anger. Er wünschte dem Verein in der wiedereröffneten Narrenstube viele schöne Feste.