Nach Wasserschaden in Glatt: „Gute Stube“ der Narren endlich wieder bewohnbar

Die Narrengilde Glatt präsentierte die renovierten Räume in der ehemaligen Försterwohnung im Wasserschloss. Die Narren haben nämlich jede Menge geleistet.
„Ich bin beeindruckt“, waren die ersten Worte von Hans-Peter Fauser, dem Ersten Beigeordnete und Kämmerer der Stadt Sulz, bei seiner Ansprache. Begeistert war er sowohl von den wieder instandgesetzten Räumen als auch von der Leistung der Gilde. Für die Zunft war es eine riesige Herausforderung, nach dem immensen Wasserschaden von 2018 ihre „gute Stube“ wieder bewohnbar zu machen.