Nach Wasserrohrbruch: Leitung repariert, Wasser trüb – Stadt gibt Entwarnung und Tipps

1 Wasser schoss nach dem Wasserrohrbruch aus einem Riss im Asphalt in der unteren Kniebisstraße. Foto: Lukas Wojcik

Um 2.10 Uhr floss das Wasser wieder in allen Nordstetter Haushalten. Nach dem Wasserrohrbruch arbeiteten die beiden Männer der Stadtwerke auf Hochtouren. Wie sah die Lösung aus und: Kann das Wasser trotz Trübung ohne Bedenken genutzt werden?









Link kopiert



Das Wasser schoss aus dem Riss in der Asphaltdecke: Ein Wasserrohrbruch in der Kniebisstraße sorgte am Dienstagabend ab 21.30 Uhr für eine Überflutung der Straße. In den Haushalten der Anwohner gab es wenig oder gar kein Wasser mehr. Zu Reparaturzwecken wurde das Wasser dann abgestellt, bis die Reparatur beendet war.