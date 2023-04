1 Im Zuge von Bauarbeiten war am Freitag in Schwenningen ein Wasserrohr geborsten. Die Folgen hielten das komplette Wochenende über den gesamten Stadtbezirk in Atem. Foto: Marc Eich

Wie schnell ein Rohrbruch zum Chaos führen kann, hat sich jüngst in Schwenningen gezeigt. Verhindern kann man den Schaden am Wasserrohr nicht immer, erklärt Michael Dold, Geschäftsführer der Aquavilla. Umso wichtiger ist es, gut vorbereitet zu sein.









Mehrere Rohrbrüche haben am Wochenende in Schwenningen nicht nur dafür gesorgt, dass etwa die Hälfte des Stadtbezirks auf dem Trockenen saß, sie haben die Doppelstadt auch mehrere Tage in einen regelrechten Ausnahmezustand versetzt. Reparaturtrupps, Feuerwehrleute, die Stadtverwaltung und vor allem die betroffenen Einwohner wurden ab Freitagmorgen ordentlich auf Trapp gehalten. Die Vorkommnisse sorgten überregional für Aufsehen. Mittlerweile ist in Schwenningen wieder größtenteils Normalität eingekehrt.