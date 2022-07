1 Eine Mittelspannungsleitung verursachte bei Bad Teinach einen Brand. Nun wurden Leitungen mit dem Hubschrauber repariert. Foto: Mutschler

Eine Stromleitung löste den Waldbrand in Bad Teinach aus. Beim Kontrollflug danach entdeckte eine Drohne auch Schäden an einer weiteren Stromleitung. Die wurden jetzt mit dem Hubschrauber repariert.















Link kopiert

Bad Teinach-Zavelstein - Vor rund einem Monat brannte ein 400 mal 300 Meter großes Waldstück zwischen Bad Teinach und Emberg. Zwölf Stunden lang kämpften insgesamt rund 200 Einsatzkräfte, darunter 30 Mitglieder des Roten Kreuzes, gegen den Waldbrand. Zunächst unklar war die Brandursache. Recht schnell wurde aber eine über das Gebiet führende Mittelspannungs-Stromleitung als Ursache ausgemacht. Zunächst wurde vermutet, dass es aufgrund der Hitze zu einer Materialausdehnung gekommen sei und dann letztendlich durch den einsetzenden Wind Baumkronen berührte und diese in Brand setzte.

Auf Nachfrage unserer Redaktion beim Stromnetzbetreiber Netze BW bestätigte das Unternehmen zwar, dass die Mittelspannungsleitung den Brand verursachte. Allerdings teilte Pressesprecherin Dagmar Jordan mit, dass die Leitung die Bäume nicht berührt hätten. Untersuchungen mit einer Drohne hätten diese Erkenntnisse gebracht: "Durch die starken Föhnwinde im Zusammenhang mit den hohen Temperaturen schlugen zwei Leiterseile der Freileitung, die über dem Waldstück zwischen Bad Teinach und Emberg verläuft, zusammen." Eine Berührung der Leiterseile mit den Bäumen oder Baumkronen habe es nicht gegeben.

Weitere Schäden entdeckt

Bei diesen Untersuchungsflügen mit der Drohne hat die Netze BW GmbH auch gleich eine weitere Talüberspannung in der Gemeinde Bad Teinach-Zavelstein kontrolliert. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden dabei Beschädigungen an Leiterseilen entdeckt, die vermutlich durch einen Blitzschlag entstanden sind. Die Netze BW führt regelmäßig Kontrollen an allen ihren Freileitungen durch, ist in der Mitteilung weiter zu lesen.

Schwieriges Gelände

Da die Reparatur der gesichteten Schäden mit herkömmlichen Mitteln, zum Beispiel dem Einsatz von großen Steigern, Kränen oder durch Herablassen der Leiterseile aufgrund der schwierigen Topographie nicht möglich sei, setzte die Netze BW hier für die Instandhaltungsarbeiten am Mittwoch einen Spezial-Hubschrauber mit Arbeitskorb ein. Bei solch einem Einsatz befördert der Pilot einen an zwei voneinander unabhängigen Seilsystemen 15 Meter unter dem Hubschrauber hängenden 60 Kilogramm schweren Aluminium-Arbeitskorb mit zwei Monteuren zum Einsatzort. Dieser kann in bis zu 80 Metern Höhe über dem Boden liegen. Über Funk wird der Helikopter zur Schadstelle dirigiert. Die Stromkreise sind während der Arbeiten aus Sicherheitsgründen stromfrei geschaltet. Der Korb schwebt heran und wird so in Position gebracht, bis das zu reparierende Seil auf den beiden Auslegern aufliegt. Nach Analyse des Schadens wickeln die beiden Monteure vom Montagekorb aus mehrere rund 1,50 Meter lange Reparaturspiralstäbe um das betroffene Leiterseil. Nach wenigen Minuten ist die Schadstelle wieder instandgesetzt und die nächste Beschädigung kann angeflogen werden.

"Diese Spezialeinsätze sind zwar teurer, damit können aber schwer zugängliche Stellen, schnell repariert werden", erklärt Jordan.