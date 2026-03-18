Nach Wahlkampf: Generalstaatsanwaltschaft prüft Morddrohung gegen Manuel Hagel

Baden-Württembergs CDU-Chef Hagel berichtete im Wahlkampf von Morddrohungen. Nun geht die Generalstaatsanwaltschaft der Sache nach.
Nach dem Wahlkampf geht die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart Morddrohungen gegen Baden-Württembergs CDU-Chef Manuel Hagel nach. Man habe wegen Drohungen, die durch die mediale Berichterstattung vor zwei Wochen bekannt wurden, beim Staatsschutzzentrum „von Amts wegen“ einen Prüfvorgang angelegt, teilte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft auf Nachfrage mit. Zunächst hatte die „Welt“ darüber berichtet.