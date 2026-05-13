Nach Wahl zum Ministerpräsidenten: 19 Abweichler – Palmer mahnt zu Geschlossenheit nach Özdemir-Wahl

Einst war Boris Palmer Trauzeuge von Cem Özdemir – jetzt springt der Tübinger Oberbürgermeister dem neuen Ministerpräsidenten nach der Wahl öffentlich zur Seite.
Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer, der einst Trauzeuge von Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) war, hat nach dessen Wahl im Landtag mehr Geschlossenheit der grün-schwarzen Koalition angemahnt. In einer Stellungnahme zeigte sich Palmer (parteilos) irritiert darüber, dass Özdemir bei der Abstimmung im Landtag nicht die volle Unterstützung aus den eigenen Reihen erhalten habe.