Nach Wahl-Misserfolgen: Wie die SPD im Landkreis Lörrach sich verändern und attraktiver werden will

Die Kreisdelegiertenkonferenz der SPD verabschiedet nach vielseitigen Diskussionen einige Änderungen in ihrer Struktur. Darum geht es:
Die jüngsten Wahlen brachten den Sozialdemokraten auf Landes- und Bundesebene einige Negativrekorde. Für die Genossen im Landkreis Lörrach stehen daher die Zeichen für klare Veränderungen. Bei der Kreisdelegiertenkonferenz in der Minsler Alban-Spitz-Halle zeigten sich die Vertreter der Ortsvereine daher nicht resignativ, sondern reaktiv, um dem Bedeutungsverlust der ältesten deutschen Partei entgegenzuwirken. Gleich zwei Anträge beschäftigten sich mit dem Bundesvorstand, weitere Punkte gingen in Richtung einer lokalen Neuausrichtung.