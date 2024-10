Nach Wahl in Unterreichenbach

1 Lukas Klingenberg nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses im Gemeindehaus. Foto: Bernd Mutschler

Am Tag nach seiner Wahl zum nächsten Bürgermeister in Unterreichenbach zeigt sich Lukas Klingenberg glücklich und gut gelaunt.









Link kopiert



Glücklich und gut gelaunt präsentiert sich Lukas Klingenberg am Tag nach der gewonnenen Bürgermeisterwahl in Unterreichenbach im Gespräch mit unserer Redaktion. Mit 775 Stimmen und 79,4 Prozent ist er der klare Sieger der Wahl und folgt im Januar auf Amtsinhaber Carsten Lachenauer, der seit 24 Jahren Bürgermeister in der Gemeinde ist.