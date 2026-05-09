Nach Wahl in Baden-Württemberg: Grüne und CDU stimmen Koalitionsvertrag im Südwesten zu

Die Zustimmung galt als reine Formsache, nun ist die letzte Hürde genommen: Grüne und CDU in Baden-Württemberg haben den Koalitionsvertrag beschlossen - dazu kamen spannende Personalien ans Licht.
Stuttgart/Korntal-Münchingen - Grüne und CDU haben grünes Licht gegeben für eine Neuauflage der grün-schwarzen Landesregierung in Baden-Württemberg. Die Delegierten beider Parteien stimmten dem Koalitionsvertrag bei Parteitagen in Stuttgart und Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) zu. Die beiden Verhandlungsführer Cem Özdemir (Grüne) und Manuel Hagel (CDU) warben für den Vertrag - und für einen politischen Kurs der Mitte. Während bei der CDU eine inhaltliche Diskussion komplett ausblieb, kritisierte die Grüne Jugend den Koalitionsvertrag als zu ambitionslos.