In seiner Bewerbungsrede im Kienbergsaal stellte Junt nicht nur seine Führungsqualitäten und Netzwerke heraus, sondern zeigte sich auch als entschlossener Gestalter.

Es gehe ihm nicht um Verwaltung im klassischen Sinn, sondern um echte Veränderung. Junt versprach eine enge Zusammenarbeit mit den Kreisräten aller Fraktionen. Der Landkreis sei finanziell „massiv unter Druck“, die Einnahmen begrenzt. „Wir müssen bei uns anfangen. Wir müssen neu denken und Althergebrachtes hinterfragen.“

Ein zentrales Thema seiner Rede war die geriatrische Rehabilitation in Horb. „Unsere Gesellschaft wird älter. Die meisten Menschen wollen so lange wie möglich zu Hause leben“, betonte Junt. Die Diskussion um den möglichen Wegfall der Einrichtung hat in Horb und Umgebung für massive Proteste gesorgt. Über 10 000 Unterschriften wurden gesammelt. Junt nahm die Sorgen auf: „Ich war in der Gemeinderatssitzung in Horb. Das zeigt, wie wichtig dieses Thema den Menschen ist. Die Zahlen und Fakten zur Reha müssen wir noch einmal komplett analysieren.“

Reha Horb: Situation umfassend bewerten

Zwar betonte Junt auch im Zusammenhang mit der Reha, dass der Landkreis sparen müsse – dennoch will er keine voreiligen Entscheidungen treffen. „Natürlich ist auch die Reha ein Thema, wenn es ums Sparen geht. Aber ich will mir erst einen vollständigen Einblick verschaffen und die Situation umfassend bewerten.“

Unterstützung für diese Haltung kommt unter anderem aus dem Kreistag. Wolfgang Kronenbitter (FW) aus Empfingen lobte den Einsatz für die geriatrische Reha ausdrücklich: „Das ist sicher positiv im Ostkreis angekommen.“ Ferdinand Truffner, Bürgermeister von Empfingen und CDU-Kreisrat, sagt: „Die Reha in Horb soll bleiben. Die Worte von Junt waren hoffnungsvoll. Er kennt unsere Gemeinden aus dem Effeff und genießt volles Vertrauen bei den Bürgermeistern.“

Digitalisierung, Bürokratieabbau, Einsparpotenziale

Neben der Reha setzte Junt weitere Schwerpunkte: die Digitalisierung der Verwaltung, neue Formen der Krankenhausfinanzierung, bessere Steuerung durch KI und Bürokratieabbau. Er wolle die Mitarbeitenden mitnehmen und gemeinsam Einsparpotenziale finden. Dabei sei ihm bewusst: „Wir ersticken in Bürokratie. Wir müssen uns schlanker machen – und die Serviceleistung steigern.“

Zügige Abstimmung: Peter Rosenberger (CDU) bekommt von Tore-Derek Pfeifer (Freie Wähler) den Vortritt. Foto: Florian Ganswind

Zur Krankenhausfinanzierung sagte er: „Das, was Bund und Land derzeit leisten, reicht bei Weitem nicht.“ Statt auf Alleingänge wolle er auf enge Kooperation mit anderen Landkreisen setzen, etwa über den Landkreistag. „Allein gegen den Bund klagen bringt nichts. Ich war auch mit der Krankenhausgesellschaft im Gespräch – wir müssen neue Wege gehen, zum Beispiel mit KI-basierter Patientensteuerung.“

Führungsqualitäten und Netzwerke

Seine Führungsqualitäten stellte Junt mehrfach heraus. Durch seine Arbeit bei der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) bringe er moderne Steuerungstools und Erfahrung in Verwaltungsprozessen mit. „Ich bin gut vernetzt, kenne die Fachstellen und bin bereit, anzupacken. Ich bin kein Landrat, der alles weiß – ich will eine Politik auf Augenhöhe.“

„Unter der Spendengrenze?“ „Ja, klar“ – Ferdinand Truffner hatte ein Geschenk dabei. Julian Osswald scherzte. Foto: Florian Ganswind

Seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit unterstrich er auch in der Fragerunde. Den Kommunen versprach er, ein verlässlicher Partner zu sein: „Ich werde den aktiven Austausch suchen und kann mich schnell in Situationen hineindenken.“