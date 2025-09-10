Nach Vorfall in Schramberg: Das ist der Unterschied zwischen Einbruch und Hausfriedensbruch

Nach einem Vorfall in der leerstehenden Klinik in Schramberg rätselten einige User: War es ein Einbruch oder Hausfriedensbruch? Und was ist der Unterschied? Wir klären auf.
Im August hat die Polizei drei Männer gestellt, die sich unbefugt im ehemaligen Krankenhaus in Schramberg aufgehalten haben. Laut Polizeiangaben fanden die Beamten bei einem der Männer Werkzeug und alte Schlüssel, die er als „Erinnerungsstücke“ mitgenommen hatte. Auf Social Media hat das Thema für regen Diskussionsstoff gesorgt.