Nach Vorfall in Lahrer Pflegeheim: Polizei hat einen der beiden Uhrendiebe ermittelt

Einen Erfolg vermeldete das Offenburger Polizeipräsidium am Freitag: Einer der beiden Männer, die im Pflegeheim St. Elisabeth einen dreisten Diebstahl begangen haben, wurde ermittelt.

Ein dreister Diebstahl aus dem Zimmer eines Lahrer Seniorenheims bleibt nicht unbestraft: Wie die Polizei mitteilt, haben die Beamten einen der beiden Tatverdächtigen, die Mitte Juli scheinbar unbedarft in ein Zimmer des Pflegeheims St. Elisabeth marschiert sind und eine wertvolle Uhr mitgehen ließen, identifiziert.

Der Erfolg gelang, da die mutmaßlichen Diebe bei ihrer Flucht gefilmt wurden. Auf Grundlage dieses Hinweises, so die Polizei weiter, haben die Beamten umfangreiche Ermittlungen vorgenommen – mit einem positiven Ergebnis. Wie Rüdiger Schaupp von der Pressestelle des Polizeipräsidiums auf Anfrage unserer Redaktion erklärt, erwartet den Mann nun ein Strafverfahren.

Die weiteren Ermittlungen zum Komplizen des 33 Jahre alten Tatverdächtigen dauern an. Laut Schaupp stehen die Chancen nicht schlecht, dass auch dieser ermittelt werden kann. Wenig Hoffnung hat er, dass die Seniorin tatsächlich ihre Uhr zurück erhält. In der Regel machten die Diebe ihre Beute schnell zu Geld, so Schaupp.