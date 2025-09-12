Nach Vorfall in Lahrer Pflegeheim: Polizei hat einen der beiden Uhrendiebe ermittelt

Einen Erfolg vermeldete das Offenburger Polizeipräsidium am Freitag: Einer der beiden Männer, die im Pflegeheim St. Elisabeth einen dreisten Diebstahl begangen haben, wurde ermittelt.
Ein dreister Diebstahl aus dem Zimmer eines Lahrer Seniorenheims bleibt nicht unbestraft: Wie die Polizei mitteilt, haben die Beamten einen der beiden Tatverdächtigen, die Mitte Juli scheinbar unbedarft in ein Zimmer des Pflegeheims St. Elisabeth marschiert sind und eine wertvolle Uhr mitgehen ließen, identifiziert.