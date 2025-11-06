Nach Vorfall in Baiersbronn: Jetzt werden Geldautomaten-Sprenger härter bestraft

Der Bundestag hat die Strafen für Geldautomaten-Sprenger erhöht. Zuletzt hatten unbekannte Täter auch in Baiersbronn-Obertal einen Anschlag verübt.
Der Bundestag hat am Mittwoch einen Gesetzentwurf verabschiedet, der die Strafen für Geldautomatensprengungen erheblich verschärft. „Damit setzen wir ein klares Signal im Kampf gegen diese gefährliche und zunehmend verbreitete Form der organisierten Kriminalität“, teilt CDU-Bundestagsabgeordneter Klaus Mack mit, in dessen Wahlkreis Calw/Freudenstadt bei solchen Taten bereits hohe Schäden entstanden sind.