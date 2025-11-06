Nach Vorfall in Baiersbronn: Jetzt werden Geldautomaten-Sprenger härter bestraft

Der Bundestag hat die Strafen für Geldautomaten-Sprenger erhöht. Zuletzt hatten unbekannte Täter auch in Baiersbronn-Obertal einen Anschlag verübt.

Der Bundestag hat am Mittwoch einen Gesetzentwurf verabschiedet, der die Strafen für Geldautomatensprengungen erheblich verschärft. „Damit setzen wir ein klares Signal im Kampf gegen diese gefährliche und zunehmend verbreitete Form der organisierten Kriminalität“, teilt CDU-Bundestagsabgeordneter Klaus Mack mit, in dessen Wahlkreis Calw/Freudenstadt bei solchen Taten bereits hohe Schäden entstanden sind.

Zuletzt hatte es Vorfälle dieser oder ähnlicher Art unter anderem vor wenigen Tagen in Baiersbronn-Obertal und im vergangenen Jahr in Alpirsbach gegeben.

„Dabei geht es nicht allein um das erbeutete Geld. Automatensprengungen gefährden auch immer das Leben von Anwohnern, Passanten und Einsatzkräften und sie zerstören das Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung“, so Mack.

Durch Änderungen des Sprengstoffgesetzes, des Strafgesetzbuchs und der Strafprozessordnung erhöht sich die Mindeststrafe für Täter von einem auf zwei Jahre Haft. In Fällen, in denen durch die Explosionen Menschen zu Schaden kommen, steigt die Strafe auf mindestens fünf Jahre. In besonders schweren Fällen – etwa bei Todesfolge – sind sogar bis zu 15 Jahre Freiheitsstrafe möglich.

250 Sprengungen im Vorjahr

Darüber hinaus wird die Telekommunikationsüberwachung bei gewerbsmäßigen und bandenmäßigen Taten ausgeweitet, um der organisierten Kriminalität besser beikommen zu können. Die Gesetzesänderungen umfassen auch neue Regelungen zum Umgang mit Sprengstoffen: Wer Sprengstoffe illegal lagert, transportiert oder weitergibt, wird künftig ebenfalls härter bestraft.

Die Zahl der Sprengungen in Deutschland ist in den letzten Jahren dramatisch gestiegen. Allein 2024 wurden mehr als 250 Geldautomaten gesprengt, mit einem Beuteschaden von über 13 Millionen Euro. Um da Schritt zu halten, sei die Erweiterung der Ermittlungsbefugnisse von enormer Bedeutung, sagt Mack: „Wir geben unseren Strafverfolgern die Werkzeuge an die Hand, die sie benötigen, um Täter schneller und gezielter zu ermitteln. Das ist ein wichtiger Schritt für mehr Sicherheit.“