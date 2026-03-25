Nach Vorfall im Februar: Was die Stadt Bräunlingen aus dem Stromausfall lernt

Die Bräunlinger Stadtverwaltung analysierte die Stärken und Schwachstellen und gab Hinweise auf Verhalten bei länger andauernden Stromausfällen.

Im Schwarzwald-Baar-Kreis kam es am 22. Februar, einem Sonntag, zwischen 13.25 und 14.21 Uhr zu einem flächendeckenden Stromausfall. Davon war auch Bräunlingen betroffen. Bürgermeister, Stadtverwaltung und Feuerwehr haben im Nachhinein den Stromausfall und die Herausforderungen analysiert und weitere Handlungsempfehlungen beschlossen. Darüber informierte dieser Tage die Stadt Bräunlingen in einer Mitteilung.

Die Stadt hatte 2024 ein Krisenhandbuch erarbeitet und auch eine Krisenstabsübung zu den Themen Stromausfall, Hochwasser und Starkregen durchgeführt. Im Krisenfall ist die Stadthalle als Notfalltreffpunkt für die Bevölkerung ausgewiesen.

Große Verunsicherung herrschte in der Bevölkerung beim Stromausfall Ende Februar. Das Handynetz brach innerhalb kürzester Zeit zusammen und auch die Leitstelle war aufgrund von vielen Anrufen schnell überlastet. In Bräunlingen und den Stadtteilen wurden nach kurzer Zeit die Feuerwehrgerätehäuser besetzt. Dort können auch Notrufe abgesetzt werden.

Unsere Empfehlung für Sie Blackout in Donaueschingen Betriebe kommen bei Netzausfall glimpflich davon In Donaueschingen fiel am Sonntag vor allem das Internet aus. Die Feuerwehr war knapp eineinhalb Stunden in Bereitschaft.

Es hat sich gezeigt, dass viele Menschen im Landkreis die Notrufnummer gewählt haben, nur um den Stromausfall zu melden. Die Notrufnummer sollte jedoch nur bei tatsächlichen Notfällen gewählt werden. Die Feuerwehr in Bräunlingen konnte den Kommandoraum durch das Notstromaggregat innerhalb von kurzer Zeit in Betrieb nehmen.

Auch Wasserwerk betroffen

Zwar war auch das Wasserwerk von den Stromausfällen betroffen, die Wasserversorgung war jedoch trotzdem aufgrund der großen Volumen der Hochbehälter weiter gewährleistet. In Bruggen konnte das Wasser der Quellen vom Pumpwerk über die Notstromfunktion automatisch durch den Akku-Betrieb der PV-Anlage für eine gewisse Zeit aufrechterhalten werden. Zudem wurde für das Wasserwerk vor einigen Jahren ein großes Notstromaggregat angeschafft und es wurden an den Pumpstationen und Hochbehältern auch Vorrichtungen für die Notstromeinspeisung geschaffen. Auch in den Stadtteilen gab es keine Einschränkungen. Beim Abwasser sind zwei Pumpwerke vorhanden, hierfür hat die Stadt auch eine Notstromeinspeisung vorgesehen und Aggregate beschafft. Das übrige Abwassersystem funktioniert weitestgehend ohne Strom, sodass es auch hier keine Einschränkungen gab.

Stadthalle als Notfalltreffpunkt

Die Stadthalle ist als Notfalltreffpunkt ausgewiesen. Diese wird im Falle eines längeren Stromausfalles oder anderweitiger Krisen dann in Betrieb genommen und mit Notstrom versorgt. Die Notfalltreffpunkte bieten den Bürgern im Ernstfall einen sicheren Ort, an dem sie, zum Beispiel bei einem lang andauernden Stromausfall, Hilfe erhalten können. Die Menschen finden dort Schutz, Erste Hilfe und wichtige Informationen. Zudem können sie dort Notfälle melden. Ausgestattet mit Notstromversorgung, Erste-Hilfe-Material und weiteren wichtigen Ausstattungsgegenständen zur Sicherstellung des Betriebs sind die Notfalltreffpunkte darauf ausgelegt, den Menschen in Krisenzeiten optimal zu helfen. Auch können sich Bürger dorthin wenden, die anderen helfen wollen oder selbst Hilfe benötigen.

Die Stadt wird in der Folge auch zusammen mit der Feuerwehr eine Übung zur Inbetriebnahme der Stadthalle im Krisenfall durchführen und auch ein weiteres Notstromaggregat beschaffen. Auch ist angedacht, PV-Anlagen an wichtigen Gebäuden mit Akku-Betrieb und der Inselfähigkeit auszustatten, damit sie auch bei Stromausfall ersatzweise Strom liefern können und größere Notstromreserven in der Batterie vorhalten.

Eigenvorsorge

Notfall

Soweit möglich, sollten laut Empfehlung des Landratsamtes für zehn Tage folgende Vorräte zu Hause sein: Wasser: zwei Liter pro Tag pro Person, Nahrung: haltbare Lebensmittel, etwa Gläser/Konserven (Gemüse und Obst), Nudeln, Reis, Knäckebrot, Zucker, haltbare Milch, Bargeld in kleinen Scheinen und Münzen, Medizin: Hausapotheke, persönlich lebensnotwendige Medikamente (etwa Insulin) und Erste-Hilfe-Kasten, Hygieneartikel und Müllbeutel, Kerzen und Zündhölzer, Radiogerät (batterie- oder solarbetrieben) sowie Ersatzbatterien, Kochmöglichkeit im Freien (Campingkocher mit Brennpaste, Gasgrill mit Gasflasche, Kohlegrill mit Kohle), gegebenenfalls Babynahrung und Windeln sowie Versorgung für Haustiere. Wichtige Rufnummern Feuerwehr, Rettungsdienst: 112, Polizei: 110. Keine Notrufnummern anrufen, wenn nicht wirklich ein Notfall vorliegt – es können ansonsten lebenswichtige Notrufe blockiert werden.