Nach Vorfall im Februar: Was die Stadt Bräunlingen aus dem Stromausfall lernt

Die Bräunlinger Stadtverwaltung analysierte die Stärken und Schwachstellen und gab Hinweise auf Verhalten bei länger andauernden Stromausfällen.
Im Schwarzwald-Baar-Kreis kam es am 22. Februar, einem Sonntag, zwischen 13.25 und 14.21 Uhr zu einem flächendeckenden Stromausfall. Davon war auch Bräunlingen betroffen. Bürgermeister, Stadtverwaltung und Feuerwehr haben im Nachhinein den Stromausfall und die Herausforderungen analysiert und weitere Handlungsempfehlungen beschlossen. Darüber informierte dieser Tage die Stadt Bräunlingen in einer Mitteilung.