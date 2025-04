Von Schwenningen nach Ostfriesland So geht es Holger Miconi im Norden

Holger Miconi und Ehefrau Carola haben in Emden (Ostfriesland) einen Neustart gewagt: Das Geschäft „Fliesen Miconi“ in Schwenningen ist dauerhaft geschlossen und Miconi fliegt jetzt für den „Ostfriesischen Flugdienst“ in Emden die Ostfriesischen Inseln an.