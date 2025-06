Nach Villinger Katastrophe: Nagolds Feuerwehr zeigt sich vorbereitet

1 Im Mai 2024 brachte die Feuerwehr Nagold den Brand in der Kreuzertalgasse rechtzeitig unter Kontrolle. Foto: Reichstein Am Wochenende hat ein Brand mehrere Häuser in der Villinger Innenstadt zerstört. Wir sprachen mit Nagolds Feuerwehrkommandant Jörg Burghard, ob so etwas auch in Nagold möglich wäre.







Link kopiert



Ein Brand von historischem Ausmaß hat am Samstagabend die Villinger Innenstadt heimgesucht. Fünf Gebäude standen in Flammen, mehrere Menschen wurden verletzt. Der Sachschaden geht in die Millionen. So ein Brand in einer Altstadt, das weiß Nagolds Feuerwehrkommandant Jörg Burghard nur zu genau „ist der Worst Case für alle Feuerwehren“. Alte Bausubstanz, viel Holz und wenig Platz – das macht die Arbeit der Feuerwehrleute sehr schwierig. Wie auch in Villingen.