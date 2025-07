1 Viele Einsatzkräfte, nicht nur von der Feuerwehr, halfen bei der Bewältigung des Großbrandes in Villingen. Nun dürfen sie sich auf ein Fest freuen. Foto: Marc Eich Die Einsatzkräfte, die beim Großbrand in der Villinger Innenstadt beteiligt waren, dürften sich auf ein großes Helferfest freuen. Es hat sich prominenter Besuch angekündigt.







Besondere Ehre für die Helfer: Die Stadt Villingen-Schwenningen und die Sparkasse Schwarzwald-Baar laden am Sonntag, 27. Juli, in und um die Tonhalle zu einem Dankesfest für die Einsatzkräfte ein, die beim Großbrand am 14. und 15. Juni im Einsatz waren.