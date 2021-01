Nach vier Powerplay-Treffern Wild Wings schlagen Straubing mit 5:2

Das war der Fall, als Jamie MacQueen (21.) ebenfalls an Vogl scheiterte. Straubing schaltete gegen nun zu viele Strafen ziehende Wild Wings in der Offensive einen Gang hoch. Als Marius Möchel (27.) in der Kühlbox saß, brachte Andreas Eder (29.) die Tigers verdient wieder in Reichweite. Doch der überragende Troy Bourke (37.) hatte noch nicht genug. Nach perfektem Zuspiel von Andreas Thuresson – natürlich in Überzahl – hieß es 3:1 für Schwenningen. Kapitän Travis Turnbull vergab noch die Großchance zum vierten Treffer vor der zweiten Pause, die beide Teams nach zusammen 36 Strafminuten (Schwenningen 16, Straubing 20) brauchen konnten.

Es dauerte im Schlussdrittel keine drei Minuten, da hatten sich die Tigers auf 24 "verbessert". Tylor Spink (44.) sagte mit seinem vierten Saisontreffer Dankeschön. Während das Strafenfestival seine Fortsetzung fand, war die unterhaltsame Partie entschieden. Daran änderte auch das zweite Straubinger Tor durch Antoine Laganière (50.) nichts. Es passte zu diesem bemerkenswerten Abend, dass Thuresson (52.) mit einem Shorthander den Schlusspunkt setzte. Schwenningen hatte am Ende eines trotz der vielen Strafen fairen DEL-Spiels einfach die Powerplay-Möglichkeiten effektiver genutzt. Herausragend waren mit jeweils vier Scorerpunkten Troy Bourke und Andreas Thuresson.

Wild Wings – Tigers 5:2 (2:0, 1:1, 2:1). Tore: 1:0 Bourke (2:58/5:4), 2:0 Tyson Spink (7:26, 5:4), 2:1 Eder (28:13/4:5), 3:1 Bourke (36:25, 5:4), 4:1 Tylor Spink (43:22, 5:4), 4:2 Laganière (49:21, 4:5), 5:2 Thuresson (51:42, 4:5). Strafen: Wild Wings 28 – Tigers 28. Schiedsrichter: Lasse Kopitz (Berlin), André Schrader (Bochum). Zuschauer: 0.