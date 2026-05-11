Nach vier Jahren: Unfall offenbart Mängel – Oberndorfer Friedhofsmauer wird erneuert

Ein schwerer Unfall im Juni 2022 offenbarte massive statische Probleme bei der Oberndorfer Friedhofsmauer. Jetzt, fast vier Jahre später, ist der Weg für eine Sanierung frei.
Ein 20-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss rammt am 30. Juni 2022 die Friedhofsmauer in der Rosenfelder Straße und verursacht damit mehrere Tausend Euro Schaden. Erst recht problematisch wird es, als die Mauer genauer untersucht wird. Jetzt, vier Jahre später, soll sie endlich wiederhergestellt werden. Warum es so lange gedauert hat, und wann es losgeht, war im Gemeinderat zu erfahren.