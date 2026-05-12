Nach vier Jahren: Leuthkirchstraße in Oberschopfheim erhält Parkmarkierungen

„Erfreuliche Nachrichten“ gab Oberschopfheims Ortsvorsteher Michael Jäckle bekannt: Das Parkraumkonzept in der Leutkirchstraße wird umgesetzt.
Nach vier Jahren des Wartens soll es zur Umsetzung des vorhandenen Parkraumkonzepts für die Leutkirchstraße in Oberschopfheim kommen. Zur Ortschaftsratssitzung verkündete Ortsvorsteher Michael Jäckle „eine erfreuliche Nachricht“, wie er betonte. „Die Straßenverkehrsbehörde hat die Genehmigung zur Einzeichnung von Parkmarkierungen für die Leutkirchstraße erteilt.“ Damit gehe ein langer und steiniger Weg zu Ende. Immer wieder habe der Rat die Parksituation in der Leutkirchstraße bei der Verkehrsbehörde angemahnt. Die Notwendigkeit von Parkmarkierungen wurde sogar von einem Schreiben von Rechtsanwalt Franz Lögler unterstützt. Demnächst wird die Bauverwaltung die Umsetzung für die Markierungen ausarbeiten und umsetzen lassen.