Nach vier Jahren: Leuthkirchstraße in Oberschopfheim erhält Parkmarkierungen

Nach vier Jahren des Wartens soll es zur Umsetzung des vorhandenen Parkraumkonzepts für die Leutkirchstraße in Oberschopfheim kommen. Zur Ortschaftsratssitzung verkündete Ortsvorsteher Michael Jäckle „eine erfreuliche Nachricht“, wie er betonte. „Die Straßenverkehrsbehörde hat die Genehmigung zur Einzeichnung von Parkmarkierungen für die Leutkirchstraße erteilt.“ Damit gehe ein langer und steiniger Weg zu Ende. Immer wieder habe der Rat die Parksituation in der Leutkirchstraße bei der Verkehrsbehörde angemahnt. Die Notwendigkeit von Parkmarkierungen wurde sogar von einem Schreiben von Rechtsanwalt Franz Lögler unterstützt. Demnächst wird die Bauverwaltung die Umsetzung für die Markierungen ausarbeiten und umsetzen lassen.

Die Pläne für die Parkmarkierung liegen schon seit dem 22. März 2022, nach einem Beschluss des Ortschaftsrats von Oberschopfheim, in der Schublade. Ein Grundsatzbeschluss wurde damals gefasst. Dabei hatten dem Ortschaftsrat zwei Varianten zur Markierung vorgelegen. Eine Variante hatte 40 ausgewiesene Stellplätze errechnet und eine zweite Variante 18 Stellplätze vorgesehen. Der Ortschaftsrat hatte sich mehrheitlich für die Variante mit 18 Stellflächen ausgesprochen. Gleichzeitig wurde auch erkannt, dass jede Streichung einer Stellfläche auch das Parkproblem in die Seitenstraße verlagere.

Auch für die Oberdorfstraße soll ein Konzept her

Eigentlich wollte Ortsvorsteher Jäckle auch für die Oberdorfstraße ein Konzept präsentieren. Jetzt hofft er, dass es nicht ganz so lange mit der Freigabe dauere wie mit der Leutkirchstraße.

Vermehrt wird in der Oberdorfstraße das dichte Parken angemahnt. Ein überschaubares Durchkommen von Fahrzeugen sei stellenweise nicht mehr gegeben. Ein Parkraumkonzept, wie es bereits für die Leutkirchstraße vorliegt, gibt dort nicht. Parkraum wird benötigt, weil viele Mehrfamilienhäuser in der Oberdorfstraße entstanden sind und ein weiteres soll mit dem Umbau einer alten Werkstatt folgen. „Wir werden schauen, wie wir mit diesem Thema vorankommen“, so Jäckle.

Die Oberdorfstraße soll in jedem Fall bei der nächsten Verkehrsschau über die Verkehrsbehörde im Landratsamt in den Fokus genommen werden. In die Betrachtung soll ebenfalls die Abzweigung zur Lahrstraße einfließen. „Dieses Teilstück haben wir ebenfalls bei der Verkehrsbehörde gemeldet“, versicherte Jäckle auf Nachfragen aus dem Publikum. Oberster Dienstherr für diese Fragen sei die Straßenverkehrsbehörde. Jäckle bleibe auf jeden Fall im Kontakt.

Seit vielen Jahren wird in Oberschopfheim die ungeordnete Parksituation vor allem in der Leutkirchstraße und in der Oberdorfstraße beanstandet. Immer wieder kommen Oberschopfheimer in die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates und mahnen die Parksituation an. Auf die Situation wurde vor allem immer wieder nach Anträgen für weitere Mehrfamilienhäuser in der Leutkirchstraße und in der Oberdorfstraße hingewiesen.

Auch Rechtsanwalt setzt sich für Konzept ein

Bei Neubauten gilt laut Stellplatzsatzung der Gemeinde Friesenheim die Ausweisung von zwei Parkplätzen pro Wohneinheit. Bei Altbauten und deren Erweiterung entfällt diese Satzung. Es muss kein Parkraum zur Verfügung gestellt werden. Rechtsanwalt Franz Lögler aus Oberschopfheim hatte im Dezember 2025 einen öffentlichen Brief an die Gemeinde Friesenheim verfasst. Erklärt wurde darin: Dass Anwohner auf der Straße parken, sei zwar erlaubt, aber rechtlich bestehe kein Anspruch auf eine Parkmöglichkeit vor dem Haus oder in der Nähe. Es gehe darum die Verkehrssicherheit zu erhöhen, die Leistungsfähigkeit der Straße zu erhalten und die bestehende „völlig desaströse Parksituation, insbesondere in den Abend- und Nachtstunden zu ordnen“. Die Rechtsvoraussetzungen für eine Markierung lägen vor und die vorgeschlagenen Markierungen stellten eine rechtskonforme, verhältnismäßige und ohne Zweifel sicherheitsverbessernde Maßnahme vor, betonte Lögler in seinem Schreiben weiter. Jetzt folgt auch das Landratsamt dem Wunsch aus Oberschopfheim. Der Ortschaftsrat ist zufrieden.

Das Konzept

Im März 2022 hat der Ortschaftsrat ein Parkraumkonzept für die Leutkirchstraße in Oberschopfheim verabschiedet. Mit der Erarbeitung eines Konzepts wurde das Planungsbüro Fichtner beauftragt. Das Konzept sieht 18 gekennzeichnete Parkflächen für die Leutkirchstraße vor. Die Verkehrsbehörde des Landratsamt hat das Konzept Ende 2023 gestoppt. Seit dieser Zeit wurde immer wieder von Seiten der Gemeinde bei der Verkehrsbehörde nachgefragt