Nach viel Diskussion: Haslacher Rat stimmt für Ausweitung der Stadtwald-Nutzung

Das Gremium entschied sich am Ende mit klarer Mehrheit für den Vorschlag der Verwaltung, einen umstrittenen Eingriff in den kommunalen Forst vorzunehmen.

Für eine hitzige Diskussion im Haslacher Gemeinderat sorgte der Vorschlag der Verwaltung, einen Sonderhieb im Stadtwald vorzunehmen und damit den Holzeinschlag für das Jahr 2026 von bislang geplanten 7400 Festmetern auf 12.000 Festmeter zu erhöhen. „Die Vorratsbeholzung im Stadtwald ist recht gut. Man kann diskutieren, ob es Sinn macht, sie etwas zu reduzieren“, erläuterte Bürgermeister Armin Hansmann.

Aktuell sei eine Phase mit hohen Holzpreisen, gleichzeitig gelte es, den Wald klimaresilienter zu machen, und „das geht nur, wenn etwas Platz ist“. Angesichts der anstehenden Investitionen mache die Maßnahme aus finanzieller Sicht Sinn und komme dem Wald langfristig zugute. Dies sei auch mit Förster Frank Werstein und der Forstbehörde abgestimmt. Die finanziellen Auswirkungen eines Sonderhiebs von 4600 Festmetern schätzt die Verwaltung wie folgt ein: Beim Holzeinschlag werde ein Mehrerlös von 370.000 Euro erwartet.

Dem stünden Betriebsaufwendungen für Holzernte und weitere Positionen von 170.000 Euro gegenüber. Als zusätzlicher Überschuss verbleiben nach dieser Rechnung rund 200.000 Euro. Kritik gab es seitens der CDU-Fraktion. „Der jährliche Hiebsatz orientiert sich am Forstplan. Wir haben schon etwas erhöht“, gab Andreas Isenmann zu bedenken. Er schlug vor, im Rahmen der Haushaltsplanungen für das Jahr 2027 über einen Sonderhieb zu diskutieren, wenn es darum gehe, ein konkretes Projekt damit zu finanzieren. „Sonderhiebe für Sonderausgaben und nicht, um die allgemeine Haushaltslage zu unterstützen“, betonte er.

Unterstützung bekam er von Yannik Hinzmann (LHL): „Wir sollten nicht versuchen, ein strukturelles Defizit mit einem Sonderhieb zu stopfen.“ Auch Frank Obert sprach sich dagegen aus, „dass wir den Wald hernehmen, um den Haushalt zu konsolidieren“. Kämmerin Gisela Ringwald verwies darauf, dass der Haushalt ausgeglichen sein muss.

Klimawandel sorgt für Schäden am Holz

„Wir sind verpflichtet, die eigenen Mittel auszuschöpfen. Wir müssen etwas tun.“ Isenmann verwies darauf, dass der Haushalt 2026 bereits genehmigt sei. „Ich sehe dieses Jahr kein Projekt, das einen Sonderhieb rechtfertigen würde.“

Ringwald erinnerte an die laufenden Ausgaben, die finanziert werden müssen, und betonte: „Etwas Luft tut uns auch in den kommenden Jahren gut. In aller Deutlichkeit: Die kommenden Jahre werden nicht einfacher.“ Für den Sonderhieb sprach sich dagegen Joachim Prinzbach (FWV) aus, der auch Vorstandssprecher der Forstwirtschaftlichen Vereinigung Schwarzwald ist. Er verwies darauf, dass im Stadtwald ein erheblicher Vorrat an Holz aufgebaut worden sei und irgendwann eine kritische Größe erreicht sei und man sich die Frage stellen müsse, inwieweit man diesen Vorrat einem Risiko aussetzt.

Angesichts des Klimawandels seien künftig vermehrt Trockenjahre und Schäden an den Bäumen zu erwarten. Die Stadt könne zehn Jahre lang einen solchen Sonderhieb fahren und wäre immer noch auf dem durchschnittlichen Vorrat aller Wälder in Baden-Württemberg, argumentierte er. „Dass jetzt einschlagen und verkaufen die Sicht eines Vermarktungsrepräsentanten ist, ist klar“, kommentierte Isenmann. Prinzbach hingegen wehrte sich gegen den Vorwurf der Interessenkonflikte. Er regte ein unabhängiges Gutachten an – das würde seine Einschätzung belegen, sagte er.

Zwölf Ja-Stimmen, vier Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen

Joachim Allgaier (FWV) wiederum „fehlt jegliches Verständnis“ für die Haltung der CDU-Fraktion, und auch Andreas Fath (SPD) war für den Sonderhieb. „Die Grundwasserspiegel werden sich nicht mehr anheben. Wir müssen den Wald klimaresilient machen.“ Einige Räte drängten schließlich auf Abstimmung, auch ohne Gutachten – und die fiel mit zwölf Ja-Stimmen dann doch recht eindeutig aus. Lediglich Andreas Isenmann, Martin Eitel, Frank Obert und Yannik Hinzmann stimmten gegen den Sonderhieb, Jochen Kammerer und Hermann Duffner enthielten sich.

Vorratsfestmeter

Ende Dezember wurde im Haslacher Gemeinderat Bilanz aus dem vergangenen Forstjahr gezogen. Dabei gab Mario Herz, Amtsleiter für Waldwirtschaft, an, dass der Vorrat im Haslacher Stadtwald aktuell bei 483 Vorratsfestmetern pro Hektar liege – zum Vergleich, für Baden-Württemberg seien es etwa 340 Vorratsfestmeter.