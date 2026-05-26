Nach viel Diskussion: Haslacher Rat stimmt für Ausweitung der Stadtwald-Nutzung

Das Gremium entschied sich am Ende mit klarer Mehrheit für den Vorschlag der Verwaltung, einen umstrittenen Eingriff in den kommunalen Forst vorzunehmen.
Für eine hitzige Diskussion im Haslacher Gemeinderat sorgte der Vorschlag der Verwaltung, einen Sonderhieb im Stadtwald vorzunehmen und damit den Holzeinschlag für das Jahr 2026 von bislang geplanten 7400 Festmetern auf 12.000 Festmeter zu erhöhen. „Die Vorratsbeholzung im Stadtwald ist recht gut. Man kann diskutieren, ob es Sinn macht, sie etwas zu reduzieren“, erläuterte Bürgermeister Armin Hansmann.