Auto überschlägt sich 29-Jähriger bei Unfall in Ebingen schwer verletzt

Bei einem Unfall am Kreisverkehr Lautlinger Straße/Silberdistelstraße in Ebingen ist am Freitagabend ein Autofahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der 29-Jährige wohl alkoholisiert.