Zwei Autos von Straße geschoben 57-Jährige kracht auf B 32 bei Hechingen in Stauende

Eine 57-jährige Autofahrerin ist am Freitagabend auf der B 32 bei Hechingen in ein Stauende gekracht. Sie prallte gegen drei Autos, zwei wurden in den Grünstreifen geschoben.