1 Coach Niklas Sundblad hat noch viel mit den Wild Wings vor. Foto: Eibner

Niklas Sundblad bleibt also an Bord. Die Wild Wings haben mit ihrem Headcoach um zwei weitere Jahre verlängert. Aus den Schwenningern soll "eine stabile Play-off-Mannschaft werden".

In einer Mitteilung der Schwenninger Wild Wings wird Sportdirektor Christof Kreutzer am Mittwochabend so zitiert: "Die Gespräche zwischen den Verantwortlichen und dem schwedischen Cheftrainer waren von Konstruktivität und großer Wertschätzung geprägt. Mit Niklas Sundblad haben wir einen absoluten Qualitätstrainer. Nach den ersten Monaten der Zusammenarbeit war es für mich klar, dass wir Niklas weiter an Bord behalten wollen. In den gemeinsamen Gesprächen sind wir uns vollkommen einig gewesen, was die Weiterentwicklung und Ziele betrifft, die wir mit den Schwenninger Wild Wings verfolgen."

Der Cheftrainer

Auch der aktuelle und neue Headcoach am Neckarursprung ist über seinen Verbleib sehr glücklich: "Ich freue mich über des Vertrauen der Geschäftsführung und unseres Sportdirektors Christof Kreutzer. Ich glaube, dass hier in Schwenningen etwas sehr Gutes entsteht. Ich werde in kommenden beiden Jahren alles dafür tun, dass wir sportlich weiterhin eine positive Entwicklung nehmen. Dabei sind wir schon jetzt auf einem guten Weg, den es fortzuführen gilt."

Der Co-Trainer

Auch die Gespräche mit Co-Trainer Gunnar Leidborg sind weit fortgeschritten. "Es bedarf nur noch einiger Formalitäten, bis auch bei dieser Personalie Vollzug gemeldet werden kann", endet die Mitteilung. Niklas Sundblad kann also davon ausgehen, dass Gunnar Leidborg auch in Zukunft an seiner Seite sein wird. Mittelfristig hat Sundblad das große Ziel, die Wild Wings zu einer "stabilen Play-off-Mannschaft zu machen".

Der Ausblick

Um aber schon in dieser DEL-Saison den Sprung in die K.o.-Runde zu schaffen, müssen die Schwenninger nach drei Niederlagen in Folge schnell wieder in die Erfolgsspur kommen. "Ich bin zuversichtlich, dass wir am Samstag das Heimspiel gegen Ingolstadt gewinnen", blickt der Schwede auf die nächste Partie des Tabellenfünften der Südgruppe.

Die Schwerpunkte

Nach zwei freien Tagen standen bei den Einheiten das Zweikampfverhalten, das Spiel ohne Scheibe und die Bewegung in der gegnerischen Zone im Mittelpunkt. "Es ist wichtig, dass wir wieder mehr Torschüsse abgeben", weiß Sundblad, dass eben zwei Treffer – wie beim 2:3 gegen die Ingolstädter am vergangenen Sonntag – selten für Siege reichen. Personelle Veränderungen soll es im Vergleich zum jüngsten Duell gegen den Südzweiten wohl nicht geben.

Die Freistellung

Während die Wild Wings also in Sachen Trainer auf Kontinuität setzen, haben die Iserlohn Roosters – Tabellenfünfter der Nordgruppe – Cheftrainer Jason O’Leary "mit sofortiger Wirkung vollumfänglich von seiner Tätigkeit freigestellt". Bis auf Weiteres soll der bisherige Assistenzcoach Brad Tapper die Leitung übernehmen. Unterstützt wird er dabei vom Sportlichen Leiter der Sauerländer, Christian Hommel. "Wir sind mit der aktuellen Entwicklung nicht zufrieden und haben uns deshalb zu diesem Schritt entschlossen", teilt Hommel mit.