1 Die Volksbank in Alpirsbach wurde das Ziel von Verbrechern. Foto: Beyer

Gleich zwei Geldautomaten waren am Mittwochmorgen in Alpirsbach das Ziel von Automatenknackern. Neben der Sparkasse war auch die Volksbank betroffen. Für die Bankkunden könnte das nun bald unerfreuliche Folgen haben.









Die Täter kamen am frühen morgen. Zwischen 4.15 Uhr und 4.30 Uhr machten sie sich an den Geldautomaten in der Sparkasse und in der Volksbank in Alpirsbach zu schaffen. Ob dabei auch Sprengstoff zum Einsatz kam, ist weiterhin unklar.