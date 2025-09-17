Nach Verlobung: Kelce: Hochzeitsplanung mit Swift wird einfach

1 Popstar Taylor Swift und Football-Profi Travis Kelce sind verlobt. (Archivbild) Foto: Emily Curiel/Ecuriel@kcstar.Com/TNS via ZUMA Press Wire/dpa Vor rund drei Wochen verkündeten Musik-Superstar Taylor Swift und Football-Profi Travis Kelce ihre Verlobung. Jetzt plaudert Kelce über erste Details zur Hochzeitsplanung.







New York - Football-Profi Travis Kelce (35) macht sich keine Sorgen über die Planung der Hochzeit mit Musik-Superstar Taylor Swift (35). "Das ist der nächste Schritt. Der wird einfach", sagte Kelce in einer heute veröffentlichten neuen Folge seines Podcastes "New Heights". "Ich muss nur erstmal herausfinden, wie ich Football-Spiele gewinne." Mit seinem Team, den Kansas City Chiefs, hatte Kelce die ersten beiden Spiele der aktuellen Saison verloren.