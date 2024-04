1 Bekanntes Bild: Janik Michel bejubelt einen Treffer. Foto: Eibner

Janik Michel hat 176 Pflichtspiele für den FC Holzhausen bestritten und dabei wahnsinnige 189 Tore erzielt. Wir haben uns die Zahlen des Torjägers im Detail angesehen und nachgefragt, was der Torjäger selbst dazu sagt.









Link kopiert



Vor knapp zwei Wochen gab es gute Neuigkeiten für alle Fans und Verantwortlichen des FC Holzhausen: So wurde bekannt, dass Torjäger Janik Michel auch in der kommenden Saison für den FCH auflaufen wird – und zwar unabhängig von der Spielklasse. Mit je zwei Toren beim Heimspiel gegen Göppingen und dem Auswärtssieg in Mutschelbach befindet sich Michel wieder einmal in Top-Form.