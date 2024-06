Schon wieder wird in Balingen eine Laterne zerstört

1 Der umgeknickte Laternenstumpf Foto: Eyckeler

Nach einem Verkehrsunfall vergangene Woche muss eine Straßenlaterne ausgetauscht werden – nicht zum ersten Mal in Balingen. Die Stadt berichtet Details.









Straßenlaternen in Balingen „leben“ gefährlich. Bereits im März wurde eine Laterne in der Oberen Kirchstraße bei einem Unfall umgeknickt. Vor wenigen Tagen hat es eine Beleuchtung in der Straße Hauptwasen im Gewerbegebiet erwischt – ebenfalls infolge eines Unfalls.