1 Ein Mann ist in Freiburg mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen. Foto: dpa/Stefan Puchner

Ein 75 Jahre alter Mann ist am Mittwoch, 13. November mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.









Nachdem ein 75 Jahre alter Autofahrer bereits am Mittwoch, 13. November, kurz vor 23 Uhr auf der Besanconallee in Freiburg vermutlich alleinbeteiligt einen Verkehrsunfall verursacht hatte, ist er am Dienstagabend, 19. November, in einer Freiburger Klinik gestorben.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ist der Rentner mit seinem Fahrzeug auf der Besanconallee in Richtung Norden gefahren. Kurz nach der Guildfordallee kam der Mann aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Baum. Lesen Sie auch Unfallursache ist noch unklar Der 75-Jährige wurde in kritischem Zustand in eine nahe gelegene Klinik transportiert und ist dort am gestrigen Abend gestorben, heißt es in der Polizeimeldung. Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen und prüft unter anderem, ob eventuell eine medizinische Ursache zum Abkommen von der Fahrbahn geführt hatte.