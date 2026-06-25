Nach Verkehrschaos in Freudenstadt: Das müssen Fans bei Autokorsos beachten

Deutschland schneidet bei der Fußball-WM bisher gut ab – logisch, dass nach den Siegen auch wieder Autokorsos unterwegs sind. Doch was ist eigentlich erlaubt? Die Polizei gibt Auskunft.

Der Sommer ist da, und mit ihm auch die Fußball-WM in Mexiko, Kanada und den USA. Lang wurde im Vorfeld der WM in Deutschland diskutiert: Kommt überhaupt eine Stimmung auf, steht die Bevölkerung hinter der Mannschaft, oder sollte gar die ganze WM wegen der politischen Problematik boykottiert werden?

Jetzt, nach zwei Siegen in zwei Spielen, steht fest – das WM-Fieber ist da. Und das liegt nicht an den hohen Temperaturen. Die Begeisterung ist bei der Bevölkerung angekommen, viele Autos sind in Deutschlandflaggen gehüllt, hier und da werden auch Public Viewings veranstaltet.

Und natürlich auch: die Autokorsos. In Freudenstadt füllten sich die Straßen um den Stadtbahnhof nach dem zweiten Gruppenspiel der deutschen Mannschaft zeitweise so stark, dass am Kreisverkehr nichts mehr ging.

Spiele enden spät nachts

Hinzu kommt: Die Spiele finden oft spät am Abend statt, wegen der Zeitverschiebung. Das Gehupe kann dann noch nach 0 Uhr losgehen. Und wenn schon der zweite Sieg in der Gruppenphase gefeiert wird wie ein Finaleinzug, wie sieht es dann bei einem Weiterkommen im Viertel- oder Halbfinale aus?

So oder so, auf die Polizei kommt einiges an Arbeit zu. Streifenwagen begleiten in der Regel die mobilen Fanaufmärsche auf vier Rädern – und sorgen für einen geregelten Straßenverkehr. Doch was genau ist erlaubt und wo drückt die Polizei ein Auge zu?

Straßenverkehrsordnung gilt uneingeschränkt

Grundsätzlich gelte, teilt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim auf Anfrage mit: „Ein Autokorso ist kein rechtsfreier Raum.“ Das heißt die Straßenverkehrsordnung (StVO) greift weiterhin, die Verkehrsregeln gelten uneingeschränkt. In anderen Worten, so der Sprecher: „Streng genommen stellen bereits das unnütze Hin- und Herfahren sowie das anlasslose Hupen Ordnungswidrigkeiten dar.“

Nicht bei allem wird ein Auge zugedrückt

Nun wird die Polizei aber nicht jedes einzelne Hupen oder Blinken mit einer Ordnungswidrigkeit ahnden. Die Beamten agieren mit „Fingerspitzengefühl“, so der Sprecher weiter. Solange die Feierlichkeiten friedlichen verlaufen würden, lasse die Polizei einen gewissen Freiraum.

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Er stellt aber auch klar: „Absolut kein Auge zugedrückt wird bei Verhaltensweisen, die die Verkehrssicherheit gefährden.“ Als Beispiele führt er etwa das Fahren unter Alkoholeinfluss oder ungesicherte Fahrzeuginsassen an. „Ordnungswidrigkeiten und eventuelle Straftaten werden konsequent verfolgt.“

Rettungswege sollten immer frei bleiben

Prinzipiell stelle sich die Polizei auf die Spielpläne ein und sei nach jedem gewonnenen Spiel in den Innenstädten aktiv unterwegs. Dabei gehe es vor allem darum, den Verkehrsfluss aufrechtzuerhalten – und eine Rettungsgasse zu jeder Zeit sicherzustellen.

„Sollten Rettungswege blockiert werden oder andere Gefahrensituationen entstehen, schreitet die Polizei sofort und unmissverständlich ein“, so der Polizeisprecher weiter. Falls nötig, werden Straßensperrungen und Umleitung eingerichtet.

Fans sollen Rücksicht nehmen

Und was ist mit der Uhrzeit? „Uns ist bewusst, dass ein Sieg zu emotionalen Ausnahmesituationen führt. Gleichzeitig wächst zu fortgeschrittener Stunde das berechtigte Ruhebedürfnis der Anwohnerinnen und Anwohner.“ Exzessiver und stundenlanger Lärm mitten in der Nacht können nicht unbegrenzt toleriert werden.

Das Verständnis für die Begeisterung der Fans sei natürlich da, schreibt der Sprecher abschließend. „Wir begrüßen eine friedliche, ausgelassene Stimmung in der Region.“ Gleichzeitig stehe die Sicherheit der Bürger und Verkehrsteilnehmer für die Polizei an oberster Stelle. „Wir appellieren an die gegenseitige Rücksichtnahme der Fans.“