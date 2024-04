1 Der Fußballnachwuchs des FV Langenwinkel (in Rot, hier beim LZ-Cup gegen den SC Lahr) wird bald unter neuem Namen auf Torejagd gehen. Foto: Wendling

Im Lahrer Stadtteil wird weiter gekickt – unter neuem Namen: Auf den Fußballverein soll der Fußballclub folgen. Eine Neugründung ist bereits terminiert. Wie es mit dem insolventen Verein weitergeht, ist offen.









„Das sind sehr gute Nachrichten für unser Dorf“, erklärte eine hörbar erleichterte Ortsvorsteherin Annerose Deusch am Montag im Gespräch mit der LZ. Sie selbst trägt keinen kleinen Anteil daran, dass das moderne Sportgelände in den Limbruchmatten nicht verwaist. „Frau Deusch hat sich zusammen mit Harry Ott, unserem Abteilungsleiter Bildung und Sport, zuletzt stark engagiert. Die Stadt Lahr ist froh, dass die Jugendarbeit in Langenwinkel weitergeht“, sagt der zuständige Bürgermeister Guido Schöneboom.