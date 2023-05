Dieses Symbol für den christlichen Glauben war im Frühjahr 2020 dem Vandalismus zum Opfer gefallen. Der sinnlose zerstörerische Akt hat für die Stadt Oberndorf Kosten von rund 6500 Euro verursacht.

Dabei war dieses Sandsteinkreuz im Stil des 19. Jahrhunderts erst im Zuge der Flurbereinigung von Bildhauer Max Schönhar restauriert, 1983 wieder aufgestellt und ein Jahr später bei der Öschprozession an Christi Himmelfahrt vom damaligen Bochinger Pfarrer Bruno Sauter geweiht worden.

Trümmerstücke eingesammelt

Bis 1979 stand das Wegekreuz auf der Markungsgrenze Bochingen/Boll. Es war in schlechtem Zustand, weshalb es abgebaut und eingelagert wurde bis die Flur-Neueinteilung beendet war, was eine Änderung des Standorts erforderte.

Laut Joachim Mei vom städtischen Hochbauamt hatten Mitarbeiter des Werkhofes die Trümmerstücke eingesammelt und gesichtet, doch musste zuerst das Besitzrecht recherchiert werden, bevor man weitere Maßnahmen angehen konnte.

Als klar war, dass das Kleindenkmal sich weder in Privatbesitz noch in kirchlicher Hand befindet, sondern die Stadt Oberndorf in der Verantwortung steht, wurde die Firma „Roth Natursteine“ in Schramberg mit der Restaurierung beauftragt.

Nur der Sockel blieb unbeschädigt

Die Steinmetze und Restauratoren hatten die Kosten im Vorfeld auf 4600 Euro geschätzt, doch im Zuge der Restaurierung wurde schnell deutlich, dass nur der Mittelteil mit der Inschrift wieder hergestellt werden konnte, währenddessen der obere und untere Teil komplett neu gehauen werden mussten, was mit weiteren 1900 Euro zu Buche schlug.

Nur der Sockel, auf welchem das Flurkreuz gestanden hatte, war unbeschädigt geblieben. Die neu behauenen Teile sind in der Farbe etwas prägnanter als das restaurierte Segment, obwohl im selben Steinbruch – jedoch an anderer Stelle – gebrochen. Angesichts der Gesamtkosten hat es mehr symbolischen Charakter, doch der Bochinger Kirchengemeinderat möchte Freude und Dankbarkeit zum Ausdruck bringen mit einer finanziellen Unterstützung.

Einweihung am 11. Juni

Diese setzt sich zusammen aus der Kollekte, welche man zweckgebunden gemacht hatte sowie der Ausschüttung für die Einsatzstunden, welche beim Bochinger Biergartenfest für die Kirchengemeinde geleistet worden waren.

Am Sonntag, den 11. Juni ist die Bevölkerung eingeladen zur Weihe des Kreuzes um 10.30 Uhr. Der Treffpunkt direkt in der Flur wurde gewählt, um die Möglichkeit zu geben, „zum Kreuz zu wandern oder zu pilgern“, so wie das früher Brauch war. Anschließend wird man darauf anstoßen, dass dieses Flurkreuz wieder sichtbar aufgerichtet ist und seine Bestimmung erfüllen kann.