Nach Vandalismus: Hebeldenkmal im Sengelen aufpoliert

In glänzendem Zustand präsentiert sich aktuell das Hebelhüsli im Schopfheimer Sengelen: Die Schmierereien sind entfernt, das Denkmal frisch gestrichen.
Um dem Denkmal im Hebeljahr, ausgerufen anlässlich des 200. Todesjahrs des Dichters und Theologen Johann Peter Hebel, ein würdiges Auftreten zu verschaffen, war die Stadt im April vor Ort aktiv: Die Graffitis, die die Büste des Dichters wie auch der Pavillon ringsum verschandelt hatten, wurden entfernt, das Denkmal neu gestrichen. Auch gab es kleinere Reparaturen am Dach und an den Bänken, teilt die Stadt auf Anfrage unserer Zeitung mit.