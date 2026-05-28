Nach Vandalismus: Hebeldenkmal im Sengelen aufpoliert

In glänzendem Zustand präsentiert sich aktuell das Hebelhüsli im Schopfheimer Sengelen: Die Schmierereien sind entfernt, das Denkmal frisch gestrichen.

Um dem Denkmal im Hebeljahr, ausgerufen anlässlich des 200. Todesjahrs des Dichters und Theologen Johann Peter Hebel, ein würdiges Auftreten zu verschaffen, war die Stadt im April vor Ort aktiv: Die Graffitis, die die Büste des Dichters wie auch der Pavillon ringsum verschandelt hatten, wurden entfernt, das Denkmal neu gestrichen. Auch gab es kleinere Reparaturen am Dach und an den Bänken, teilt die Stadt auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Zudem wurde der Grünschnitt um das Denkmal entfernt, so dass Besucher nun zumindest erahnen können, was die Begründer des Denkmals im Jahr 1860 mit zur Wahl des Standortes bewogen hat: ein weiter Ausblick auf Schopfheim und das weitere Wiesental bis hin zum mütterlichen Wohnhaus Hebels in Hausen.

5000 bis 7000 Euro fürs Aufpolieren

Die Malerarbeiten wurden von einer Maler-Fachfirma aus Schopfheim durchgeführt, die restlichen Arbeiten vom Eigenbetrieb Bauhof, teilt die Stadt weiter mit und taxiert die Kosten auf 5000 bis 7000 Euro.

Der hübschen Momentaufnahme zum Trotz werden bereits wieder Unkenrufe laut, die es nur als Frage der Zeit sehen, bis das Denkmal erneut verschandelt wird – und sie dürften mit einiger Wahrscheinlichkeit Recht behalten, beziehungsweise haben dies schon: Erste Schmierereien finden sich bereits wieder am Pavillon.

Stadt soll sich auf die Hinterbeine stellen

Tatsächlich ist der Vandalismus am Schopfheimer Hebedenkmal aus „Hebelhüsli“ und Büste des Dichters seit Jahrzehnten ein Dauerbrenner und Hintergrund eines gerade gestarteten weiteren Anlaufs von Stadt und Bürgern, die Versetzung vom abgelegenen Sengelen-Wäldchen an einen zentraleren Ort gegenüber der Denkmalbehörde durchzusetzen: Der Gemeinderat hatte im Februar einstimmig für eine Verlegung votiert.

Denkmalwürdiger Standort: In den Augen der Denkmalbehörde entfaltete das Denkmal seinen historischen Wert just und ausschließlich auf der hergebrachten „Hebelhöhe“ im Sengelewäldchen. Foto: Anja Bertsch

Nachdem das Denkmalamt diesem Wunsch (erneut) eine Absage erteilt hatte, legte das Gremium im April nach und forderte die Verwaltung auf, sich auf die Hinterbeine zu stellen und ein formales Genehmigungsverfahren einzuleiten.

Gesunder Menschenverstand eingefordert

In der jüngsten Gemeinderatssitzung hob Iris Nicklas – in Sachen Hebeldenkmal längst als engagierte Akteurin bekannt - das Thema von erneut aufs Tapet und brachte ihr Unverständnis über die Haltung der Denkmalbehörde zum Ausdruck. „Spielen der gesunde Menschenverstand der Schutz vor Zerstörung denn gar keine Rolle?“

Bürgermeister Harscher gegen zwei Standorte

Um Kosten bei der Versetzung zu sparen, schlug sie vor, nicht den ganzen Pavillon, sondern nur die Büste zu versetzen. Sie äußerte überdies die Hoffnung, dass die Versetzung durch Spenden, beziehungsweise Arbeitsleistung hiesiger Betriebe gestemmt werden könnte.

„Wenn, dann eine Komplettversetzung“, hielt Bürgermeister Dirk Harscher dem entgegen – ansonsten hätte sich die Stadt ja um zwei Denkmal-Standorte zu kümmern. Im Übrigen allerdings zeigte sich Harscher einig mit Nicklas, auch über die Denkmalfrage hinaus: „Wo der gesunde Menschenverstand bleibt, fragen sich gerade viele Bürger beim Blick auf die Politik in Land und Bund.“

Das Verfahren kann dauern

Mit dem formalen Antrag sei das Verfahren nun aufgegleist, eine baldige Lösung indes stehe damit längst nicht vor der Tür, so Harscher mit Blick auf eine weitere Dauerdiskussion, die die Stadt mit der Behörde bereits ausgefochten hat: Auf die Abrissgenehmigung für das zu diesem Zeitpunkt längst zur Brandruine verkommene Uehlin-Haus musste die Stadt drei Jahre lang warten.

Eine Verlegung wäre mit Sicherheit der beste Schutz gegen Vandalismus, hielt Harscher fest. Ob es indes dazu kommt und in welchem Zustand das Hebeldenkmal sich befindet, ist offen. „Eine Bürgerwehr können wir jedenfalls nicht installieren“, so Harscher abschließend.