Ein Erdrutsch in Niscemi auf Sizilien wird wohl einen Teil der Stadt zerstören. Seit Tagen sackt dort der Boden ab, Gebäude sind abgestürzt - und die Menschen stehen vor den Scherben ihrer Existenz.
Niscemi - Die Bilder aus Niscemi auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien nach einem massiven Erdrutsch wirken geradezu apokalyptisch: Wohnhäuser ragen über eine fast senkrecht abfallende Wand, die sich gebildet hat, eine Straße ist abgerissen, Leitungen hängen lose heraus. Die 25.000-Einwohner-Stadt steht buchstäblich am Abgrund. Und der Erdrutsch ist noch immer voll im Gange - langsam frisst sich der Abhang weiter in die Stadt hinein.