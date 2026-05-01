Nach Unwetter in Haigerloch: Ach ja, die gibt’s ja auch noch – was soll mit der Heiligkreuzkapelle passieren?

Nach dem schweren Schaden in einer Sturmnacht am 11. Juli 2023 ist es um die Heiligkreuzkapelle in Gruol ruhig geworden. Das soll aber nicht so bleiben.
Nach dem Unwetter vor drei Jahren ist nicht sehr viel passiert. Seitdem in jener Nacht von einer Linde vor der Kirche in Gruol ein Hauptast abbrach, mit voller Wucht auf das ziegelgedeckte Dach der Kapelle krachte und dabei auch den Glockenreiter ins Innere der Kirche stürzen ließ, ist es relativ still um die Kapelle geworden. Die Linde wurde zwar später gefällt – aus deren Holz wurden kleine Kunstwerke und auch eine Sitzbank angefertigt – und das Dach mit einer Plane abgedeckt, aber das war es dann auch.