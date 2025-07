Nach der Veruntreuung von Geldern und der Inhaftierung des ehemaligen Kassierers will der Ortsverein d die Vergangenheit nach vorne schauen.

In groben Zügen skizziert wurde der Kriminalfall bei der Mitgliederversammlung noch einmal von der bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden Stephanie Gimbel.

Rückblende: Im Hinblick auf den mittlerweile in Haft sitzenden ehemaligen Kassierer zeichnete sie ein Bild eines Menschen, dem man vertrauen konnte und den man auf Empfehlung gerne auch zum Kassierer gewählt hatte. Nachdem man von seinen Machenschaften erfahren habe, habe der Verein zunächst alle Konten gesperrt, den Kreisvorstand informiert und Kontakt mit Kripo und Staatsanwaltschaft aufgenommen. Letztere halte die Akten unter Verschluss, so dass man als Ortsverein keine weiteren Recherchen bezüglich fehlender Gelder anstellen könne. Fest stehe jedoch, dass der ehemalige Kassierer rund 26 000 Euro veruntreut habe. 20 000 Euro habe er auf der Bank in bar abgehoben. Dies sorgte bei der jüngsten Generalversammlung bei den Anwesenden für kritische Bemerkungen. Gefragt wurde, wie es denn überhaupt möglich gewesen sei, dass der damalige Kassierer ohne große Umstände vom Konto eines gemeinnützigen Vereins eine derartige Summe abheben konnte. Weitere 6000 Euro seien darüber hinaus im Rahmen von zweifelhaften Überweisungen veruntreut worden, führte Gimbel weiter aus. Die bisherigen Kassenprüfer, Heinz Intveen und Helmut Lischer, hatten versucht, Licht ins Dunkel der Kassengeschäfte des bisherigen Kassierers zu bringen – ohne Erfolg.

Ausblick: Kreisvorsitzende Hannelore Nuß sprach rückblickend von einer „sehr belastenden Zeit“. Sie verwies darauf, dass man nunmehr auch Zivilklage einreichen werde. Der bisherigen AWO-Ortsvereinsspitze könne im Übrigen kein Fehlverhalten angelastet werden, betonte sie. Dies sei juristisch bestätigt worden. Es gelte nun, einen Schlussstrich ziehen um einem neuen Vorstand den Rücken zu stärken.

Wahlen: Vorsitzender: Julian Wiedmann; stellvertretender Vorsitzender: Arnulf Kleiner; Kassiererin: Elena Miketta; Schriftführerin: Petra Jung; Beirat: Katja Schäfer, Harald Höhn, Christa Blum und Birgit Kleiner; Kassenprüfer: Heinz Intveen und Helmut Lischer.

