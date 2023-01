1 Ein Teil des DHL-Paketzentrum am Lahrer Flugplatz wurde nach dem Vorfall evakuiert. Foto: Archiv

Die näheren Umstände, unter denen ein 65-jähriger Beschäftigter des DHL-Paketzentrums sein Leben verloren hat, sind am Tag nach dem tragischen Vorfall bekannt geworden. Demnach ist der Mann eines natürlichen Todes gestorben.















Lahr - Die Erstmeldung, die die Offenburger Polizeidirektion am Dienstagnachmittag verschickte, hatte alarmierend geklungen. Von einem Arbeitsunfall mit einem Elektro-Fahrzeug war die Rede, bei dem Dämpfe ausgetreten seien. Die Polizei vermochte nicht zu konkretisieren, was das für Dämpfe gewesen sein sollen, allerdings seien zwei weitere Mitarbeiter ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Unmittelbar nach dem Vorfall, der sich am Dienstag gegen 12 Uhr ereignete, stand also ein gefährlicher Arbeitsunfall mit unklarer Ursache im Raum, in den mehrere Beschäftigte des DHL-Paketzentrums verwickelt sein sollten.

Tatsächlich passiert ist aber etwas anderes. Der 65-Jährige saß nach Informationen unserer Redaktion am Lenkrad eines E-Schleppers, der mehrere Anhänger zog, die mit Paketen beladen waren. Der Mann sei in sich zusammen gesackt, sein Fuß sei aber auf dem Gaspedal geblieben. Die Maschine hätte sich festgefahren und die Gummireifen hätten durchgedreht, sodass es stark qualmte. Diesen Qualm hätten zwei Mitarbeiter eingeatmet, die in der Nähe waren und Erste Hilfe leisteten.

Die Batterie des Elektrofahrzeugs wird untersucht

Der Vorfall hatte zur Folge, dass eine Halle des DHL-Paketzentrums evakuiert wurde. Die Lahrer Feuerwehr rückte in großer Mannstärke und mit Atemschutzträgern an, außerdem wurde ein Gutachter angefordert, um die Umstände des Unfalls zu klären. Vor allem die Batterie des Elektrofahrzeugs, die von Feuerwehrleuten gesichert wurde, soll dabei in den Blick genommen worden sein. Nach Informationen unserer Redaktion haben sich aber keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Batterie einen Schaden hatte oder aus anderen Gründen Dämpfe erzeugte.

Zwei Mitarbeiter aus Krankenhaus entlassen

Vielmehr ist der Mittsechziger offenbar aus einer medizinischen Ursache zusammengebrochen. Trotz noch vor Ort umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen starb er kurze Zeit später im Krankenhaus. Auch die beiden Mitarbeiter, die den Reifenqualm eingeatmet hatten, kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Sie wurden ohne Befund wieder entlassen.

"Der Tod unseres Kollegen macht uns fassungslos. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie. Nach unseren derzeitigen Erkenntnissen kam es in unserem Paketzentrum zu einem medizinischen Notfall, der auf tragische Weise endete. Von unserem Betriebsmittel ging keine Gefahr aus", teilte DHL-Pressesprecher Marc Mombauer auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Man arbeite eng mit den Sicherheitsbehörden sowie der Polizeidienststelle zusammen und unterstütze diese bei ihren weiteren Ermittlungen. Der Betrieb laufe mittlerweile wieder uneingeschränkt.

Info: Das DHL-Paketzentrum

Das DHL-Paketzentrum am Lahrer Flughafen wurde 1994 eröffnet, verfügt über 140 Verladerampen und verarbeitet pro Stunde bis zu 32 000 Sendungen. Ab 1 Uhr nachts treffen die ersten Lkw mit Paketlieferungen aus anderen DHL-Paketzentren ein; das Einzugsgebiet umfasst die Region zwischen Lörrach, Rheinfelden, Hochschwarzwald, Ortenau und Bühl. Rund 450 Mitarbeiter sind in Lahr tätig. Die tägliche, gesamte Paketmenge wird von der Internetseite paketda.de mit 450 000 Sendungen angegeben, vor Weihnachten seien es bis zu 500 000. Seit 2021 ist das Paketzentrum außerdem zuständig für Exporte nach Spanien, Portugal und Italien. Der Anteil internationaler Pakete an der Gesamtmenge soll zehn Prozent betragen. Weil Paket-Lkw auf der Straße zum Paketzentrum häufig für Verkehrsstaus sorgten, baute DHL im Juni 2022 eine eigene Linksabbiegerspur.