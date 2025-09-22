Nach ungebremstem Sturz: Carmen Geiss muss sich Hirn-OP unterziehen

Das sei natürlich eine herausfordernde Situation, aber sie gehe mit viel Vertrauen in die Ärzte und mit der Unterstützung ihrer Familie in diese Zeit. Ihren Humor hat sie über all dem nicht verloren, denn sie fügte hinzu: „Viele Hater haben ja immer gesagt, ich soll mir lieber das Gehirn statt das Gesicht operieren lassen. Vielen Dank, diese Empfehlung nehme ich jetzt an…“ Sie sei aber eine Kämpferin und werde die OP mit der Liebe ihrer Familie, ihrer Freunde und ihrer Fans durchstehen.