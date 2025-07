Nach Unfall mit Schwerverletzten: Radfahrer aus Weil am Rhein und Binzen fordern Poller am Tüllinger

Eine der Personen, die sich mit diesem Vorschlag an unserer Redaktion gewandt haben, ist Susanne Hofmann aus Binzen. Am vergangenen Donnerstag kam sie zufällig zu einem Unfall hinzu, der sich auf dem Binzener Weg unweit Haltingens ereignet hatte. Zwei Autos waren dabei frontal aufeinandergeprallt. Eine der beiden Fahrerinnen sowie zwei acht- und zehnjährige Kinder, die bei ihr im Auto saßen, wurden schwer verletzt.

„Für mich war das ein Weckruf“, sagt Hofmann im Gespräch mit unserer Redaktion.

Als langjährige Radfahrerin zu ihrem Arbeitsplatz am Weiler Oberrhein-Gymnasium, aber auch als Mutter einer Tochter, die nach Weil am Rhein zur Schule fährt, macht sie sich Sorgen wegen der vielen Autos, die auf dem Binzener, dem Winzer- und dem Weilweg verkehren.

Dabei seien all diese Wege für den Durchgangsverkehr gesperrt, macht sie deutlich. Laut einem Schild dort ist die Durchfahrt lediglich landwirtschaftlichen Fahrzeugen erlaubt.

Mindestabstand von zwei Metern kann nicht eingehalten werden

Die Straße sei nicht breit genug, dass ein Auto an einem Fahrrad vorbeifahren und dabei den Mindestabstand von zwei Metern einhalten könne, macht sie geltend. Gerade, wenn sie in Richtung Binzen unterwegs sei, rase ihr oft ein Auto entgegen.

Um dem motorisierten Verkehr Einhalt zu gebieten, schlägt Hofmann die Aufstellung von Pollern, zumindest an jeweils einer der Zufahrten zu den landwirtschaftlichen Wegen vor. So könnten Landwirte zu ihren Feldern kommen, die Durchfahrt würde aber verhindert. Leider kontrolliere die Polizei in diesem Bereich nur selten, fügt sie noch hinzu.

IG Velo mahnt seit Jahren

Ins gleiche Horn stößt Klaus Geese, Vorsitzender der IG Velo Weil am Rhein, in einer Zuschrift an unsere Zeitung: Schon seit Jahren habe die IG Velo auf das Problem der verbotenen Nutzung der landwirtschaftlichen Wege am Fuße des Tüllinger Bergs aufmerksam gemacht. Sowohl der Winzerweg (einschließlich des Binzener Wegs, d. Red.) als auch der Weilweg würden als Abkürzung oder Umleitungsstrecke genutzt, beklagt er. Der Unfall am vergangenen Donnerstag zeige einmal mehr, dass Handlungsbedarf bestehe.

„Man mag sich die Folgen nicht vorstellen, wenn der Unfall sich nicht zwischen zwei Autos, sondern zwischen einem Auto und einem Fußgänger oder radfahrenden Schülern abgespielt hätte“, schreibt Geese.

Weg als Fahrradstraße ausweisen

Er schlägt die Ausweisung der Wege als Fahrradstraße vor, die eine Geschwindigkeitsbegrenzung einschließt. Im Kanderner Ortsteil Gupf sei dies vor einigen Jahren so umgesetzt worden. Auch die Frage nach einer Sperrung stelle sich wieder. „Dem Durchgangsverkehr auf dem Winzer- und Weilweg, der den Stau auf der Freiburger Straße (B 3) umfahren will, gehört endlich konsequent ein Riegel vorgeschoben“, schließt Geese seine Zuschrift.

Zufahrt zu Blumenfeldern

Einen näheren Eindruck gewinnt man bei einem Besuch vor Ort. Vom Ötlinger Kreisel aus zieht sich eine schmale, aber gut ausgebaute Straße durch die Felder am Fuße des Tüllingers. Dort sind viele Fahrräder unterwegs.

Um die Blumenfelder zu erreichen, müssen Autofahrer in den landwirtschaftlichen Weg hinein fahren, wozu sie eigentlich keine Berechtigung haben. Foto: Beatrice Ehrlich

Gleich hinter dem Schild, das Autofahrern die Zufahrt versperrt, finden sich Blumenfelder zum Selbstpflücken mit Haltebuchten am Fahrbahnrand. Die Fahrbahn ist gut einzusehen, bis sie in Richtung Haltingen eine Kurve beschreibt und hinter Büschen verschwindet.

Polizei: Kein Unfallschwerpunkt

Dass sich entlang dieser Strecke besonders viele Unfälle mit Autos ereignen, kann Polizeisprecher Thomas Batzel auf Nachfrage nicht bestätigen. Seit Anfang 2023 wurden auf dem Binzener Weg fünf Unfälle gezählt. Nur in zwei davon, darunter der vom vergangenen Donnerstag, waren Autos verwickelt. An den drei anderen waren Fußgänger, (Renn-)Radfahrer sowie ein Krankenfahrstuhlfahrer beteiligt.

Über die Ursache des frontalen Zusammenstoßes waren Batzel am Donnerstagmittag keine weiteren Erkenntnisse bekannt.