1 Die Polizei sucht nach dem Besitzer des beschädigten Autos. Foto: © Heiko Küverling – stock.adobe.com

Ein 83-jähriger Autofahrer hat sich am Dienstag bei der Polizei gemeldet, weil er am Sonntag gegen 12.30 Uhr in der Uhlandstraße versehentlich beim Vorbeifahren ein geparktes weißes Auto gestreift hatte.















Sulz-Mühlheim - Seinen Angaben zufolge hielt er danach am Straßenrand an, weil ihm übel wurde. Als er einige Zeit später sich zu dem beschädigten Auto begab, sei dieses verschwunden gewesen, so die Polizei. An dem Auto des 83-Jährigen stellte die Polizei einen geringen Streifschaden am vorderen rechten Kotflügel fest. Die Polizei Sulz sucht nun unter Telefon 07454/92 746 den Eigentümer des weißen Autos, das ebenfalls beschädigt sein müsste.