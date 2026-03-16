Nach Unfall in Rottweil: Auto landet im Neckar – waren noch mehr Personen beteiligt?

Nach dem Unfall, bei dem eine 18-Jährige in Rottweil mit ihrem Auto im Neckar gelandet war, meldet sich ein Bürger mit einer angeblichen Beobachtung bei uns. Was sagt die Polizei dazu?

Diese Meldung der Polizei sorgte für Aufsehen: Eine 18-Jährige hatte demnach in der Nacht auf den 8. März in der Tuttlinger Straße in Rottweil nach einem Überholmanöver offenbar die Kontrolle über ihren Audi A3 verloren, mehrere Verkehrsschilder überfahren, den Parkplatz unterhalb der Schwenninger Straße durchquert und war schließlich mit ihrem Auto im Neckar gelandet.

Kurz darauf meldet sich ein Bürger bei uns, der angibt, eine Beobachtung gemacht zu haben, die nicht zum von der Polizei geschilderten Unfallhergang passe.

So seien in jener Nacht angeblich vier Personen aus dem Unfallwagen ausgestiegen und den Abhang hochgeklettert, darunter der Statur nach mindestens zwei Männer, meint der Bürger, der anonym bleiben möchte. Ein 18-jähriges Mädchen habe er nicht sehen können.

Männer von Unfallstelle verschwunden?

Und: Auf der Brücke habe ein Mann gestanden, der hinabgeleuchtet habe und kurz danach in Richtung Tankstelle verschwunden sei, schildert der Beobachter weiter. Wiedererkannt haben will er ihn am Sonntagabend. Da hätten die zwei Männer, die aus dem Auto gestiegen seien, und der Mann von der Brücke mit Taschenlampen in den Büschen und am Neckar nach etwas gesucht, meint zumindest der Bürger.

Wir teilen die Beobachtungen mit der Polizei und fragen nach, was diese dazu sagt. Von Daniel Brill, Pressesprecher im Polizeipräsidium Konstanz, heißt es: „Unserem Ermittlungsstand nach haben wir keine Kenntnis darüber, dass außer den beiden Frauen noch weitere Personen in dem Auto waren, und auch keine Information, was in den Büschen gesucht wurde.“

Unfallursache wird noch ermittelt

Als die Polizei vor Ort ankam, seien sehr viele Personen in dem Bereich der Brücke gewesen, „aber es wurden uns nur die Frauen für das Auto im Neckar, zwei Männer zu einem weiteren Fahrzeug und ein Zeuge aus einem dritten Fahrzeug bekannt“, so Brill.

Die Fahrerin und ihre 18-jährige Beifahrerin waren zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Am Fahrzeug war laut Polizei ein Totalschaden in Höhe von rund 30 000 Euro entstanden.

Zum Unfallhergang könne er nichts Neues sagen, teilt Brill auf Nachfrage mit. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft bleibe es beim bisherigen Tatbestand. „Was die Unfallursache angeht sind wir noch in den Ermittlungen begriffen.“