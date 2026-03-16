Nach Unfall in Rottweil: Auto landet im Neckar – waren noch mehr Personen beteiligt?

Nach dem Unfall, bei dem eine 18-Jährige in Rottweil mit ihrem Auto im Neckar gelandet war, meldet sich ein Bürger mit einer angeblichen Beobachtung bei uns. Was sagt die Polizei dazu?
Diese Meldung der Polizei sorgte für Aufsehen: Eine 18-Jährige hatte demnach in der Nacht auf den 8. März in der Tuttlinger Straße in Rottweil nach einem Überholmanöver offenbar die Kontrolle über ihren Audi A3 verloren, mehrere Verkehrsschilder überfahren, den Parkplatz unterhalb der Schwenninger Straße durchquert und war schließlich mit ihrem Auto im Neckar gelandet.