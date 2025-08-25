Nach Unfall in Neubulach: Eine Frau und zwei Männer werden ins Krankenhaus eingeliefert
Zu einem Auffahrunfall kam es zwischen Martinsmoos und Oberhaugstett. Foto: Heiko Küverling - stock.adobe.com

Am Montagnachmittag sind zwei Autos auf der Straße zwischen Martinsmoos und Oberhaugstett zusammengestoßen. Die Ursache ist noch unklar.

Eine 54-jährige Frau war am Montag gegen 16.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Kreisstraße von Martinsmoos Richtung Oberhaugstett unterwegs. In ihrem Wagen saß auch ein 23-jähriger Mann. Hinter ihnen fuhr ein 25-jähriger Mann mit seinem Auto. Als die Frau mit ihrem Fahrzeug nach links abbiegen wollte, fuhr der 25-Jährige mit seinem Auto auf ihr Fahrzeug auf, teilte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Pforzheim auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Die Ursache für den Auffahrunfall ist noch unklar.

 

Die 54-jährige Autofahrerin und ihr 23-jährige Beifahrer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 25-jährige Unfallverursacher kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Über die Schwere seiner Verletzungen konnte die Sprecherin des Polizeipräsidiums Pforzheim noch nichts sagen.

Fahrzeuge werden abgeschleppt

Den Schaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 25 000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

 