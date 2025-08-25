Nach Unfall in Neubulach: Eine Frau und zwei Männer werden ins Krankenhaus eingeliefert

1 Zu einem Auffahrunfall kam es zwischen Martinsmoos und Oberhaugstett. Foto: Heiko Küverling - stock.adobe.com Am Montagnachmittag sind zwei Autos auf der Straße zwischen Martinsmoos und Oberhaugstett zusammengestoßen. Die Ursache ist noch unklar.







Eine 54-jährige Frau war am Montag gegen 16.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Kreisstraße von Martinsmoos Richtung Oberhaugstett unterwegs. In ihrem Wagen saß auch ein 23-jähriger Mann. Hinter ihnen fuhr ein 25-jähriger Mann mit seinem Auto. Als die Frau mit ihrem Fahrzeug nach links abbiegen wollte, fuhr der 25-Jährige mit seinem Auto auf ihr Fahrzeug auf, teilte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Pforzheim auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Die Ursache für den Auffahrunfall ist noch unklar.